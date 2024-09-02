Tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen Yozgatlı çiftçilerin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtilirken, kayıt sürecinin önemine dikkat çekildi.

ÇKS KAYITLARININ ÖNEMİ VE BAŞVURU SÜRECİ

ÇKS, Türkiye’de tarım faaliyetlerinin resmî olarak kayıt altına alınmasını sağlayan ve çiftçilerin devlet desteklerinden yararlanabilmesi için zorunlu bir sistem olarak işlev görüyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ÇKS kaydı olmayan çiftçilerin devlet tarafından sağlanan mazot, gübre, tohum ve diğer tarımsal desteklerden yararlanamayacakları vurgulandı. Bu nedenle, çiftçilerin kayıt işlemlerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamalarının kritik olduğu ifade edildi.

Başvurular, çiftçilerin arazilerinin bulunduğu il veya ilçe tarım müdürlüklerine şahsen yapılabileceği gibi, dijital ortamda e-Devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Dijital başvuruların, özellikle zaman ve iş gücü tasarrufu sağladığına dikkat çekilen duyuruda, çiftçilerin bu imkândan yararlanmaları tavsiye edildi.

BAŞVURULARIN ERKEN YAPILMASI GEREKİYOR

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerin kayıt işlemlerini son günlere bırakmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Geçmiş yıllarda son günlerde yaşanan yoğunluğun tekrar etmemesi adına, çiftçilerin işlemlerini erkenden tamamlamaları gerektiği ifade edildi. Müdürlük, özellikle büyük çiftlik sahiplerinin ve geniş arazileri olan üreticilerin bu uyarıyı dikkate almalarının önemine dikkat çekti.

KAYIT BİLGİLERİNİN DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRİLMESİ ŞART

ÇKS kaydı sırasında çiftçilerin arazilerine ait bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerektiği bir diğer önemli husus olarak öne çıkıyor. İl Müdürlüğü yetkilileri, eksik ya da yanlış bilgi beyan eden çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanma haklarını kaybedebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu tür hataların önüne geçmek için çiftçilerin, arazi bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri ve gerektiğinde ilçe müdürlüklerinden destek almaları gerektiği belirtildi.

DESTEKLEMELER VE KAYITLI ÇİFTÇİ SAYISI

Yozgat genelinde, ÇKS sistemine kayıtlı yaklaşık 60 bin çiftçinin bulunduğu tahmin ediliyor. Yıllık olarak ortalama 200 milyon TL'nin üzerinde tarımsal destekleme ödemesi yapıldığı Yozgat’ta, bu desteklerin büyük bir kısmı mazot, gübre ve tohum gibi girdiler için ayrılıyor. İl Müdürlüğü yetkilileri, kayıt sürecinin aksatılmaması durumunda bu desteklerden azami ölçüde yararlanılabileceğini, aksi takdirde desteklerden mahrum kalınabileceğini ifade etti.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ayrıca çiftçilerin ÇKS kayıtlarını yenilemeleri sırasında tarımsal üretimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla ziraat mühendislerinden danışmanlık hizmeti almalarını da önerdi. Bu sayede, hem kayıt sürecinde yapılabilecek hataların önüne geçilmesi hem de tarımsal üretimin daha bilinçli ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi hedefleniyor.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ÇKS kayıtlarının zamanında ve doğru bir şekilde tamamlanması halinde Yozgatlı çiftçilerin hem mevcut desteklerden yararlanabileceğini hem de tarımsal faaliyetlerini resmî olarak belgeleyebileceğini belirtti. Kayıt işlemlerinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanması gerektiğini hatırlatan müdürlük, tüm çiftçileri bu süreci ciddiye almaya davet etti.