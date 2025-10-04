Hatmi çiçeği, halk arasında sıradan sanılsa da adeta değerli bir hazine olarak öne çıkıyor.

Haziran ayında başlayan hasat süreci aralık ayına kadar devam ediyor.

Vatandaşlar sabah-akşam bu bitkiyi toplamak için adeta yarışıyor çünkü kurutulmuş hali kilosu 200 liraya kadar alıcı buluyor.

Toplandıktan sonra gölgede kurutulan hatmi çiçeği, Türkiye’nin dört bir yanındaki aktarlara gönderiliyor.

Bölgedeki üreticiler günlük toplama zorunluluğu olduğuna dikkat çekiyor.

Eğer zamanında toplanmazsa çiçekler dökülüyor.

Güneşli havalarda daha fazla açan bitki, yaz aylarında yüksek verim sağlarken olumsuz hava koşullarında ise rekolte düşüyor.

Farklı İsimlerle de Tanınıyor

Hatmi çiçeği, halk arasında “devegülü”, “gülhatmi” veya “silindir çiçeği” olarak da biliniyor.

Çeşitli renklerde yetişebilen bitki, özellikle güneşli ve rüzgar almayan alanlarda iyi gelişiyor.

Yörede hem taze hem de kuru olarak değerlendirilen bu şifalı bitki, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda.

Faydaları Çok Eken Şifa Buluyor

Uzmanlara göre hatmi çiçeği, yalnızca hoş kokusu ve görünümüyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor:

Öksürüğe iyi gelir: İçeriğindeki mukus benzeri bileşenler sayesinde öksürüğü ve boğaz ağrısını hafifletir.

Bağışıklığı güçlendirir: Antioksidan zenginliğiyle vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir.

Cilt sağlığını destekler: Serbest radikallere karşı koruma sağlayarak cildin daha genç ve parlak görünmesine yardımcı olur.

Sindirimi kolaylaştırır: Lif açısından zengin yapısıyla kabızlık gibi sindirim sorunlarına karşı fayda sağlar.