YKS için geri sayım başladı. Hafta sonu uygulanacak olan YKS sınavı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. YKS giriş belgesi ÖSYM AİS aracılığıyla alınabiliyor. Peki, YKS'de kalem ve silgi veriliyor mu? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve YKS ile ilgili merak edilen detaylar.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2024 YKS sınavı için giriş belgesini edinmek oldukça basit. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

2024 YKS'de adaylara sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından verilecektir. Yükseköğretim Kurumu Sınavı, sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adaylar sınav binalarına gerekli belgeler dışında herhangi bir eşya getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona, ÖSYM tarafından sağlanan en az bir adet duvar saati, kalem, silgi, kalemtıraş gibi gereçler, şeker ve peçete yerleştirilecektir. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

YKS SINAV SAATLERİ VE SÜRESİ

YKS 2024 sınavı üç oturumda gerçekleştirilecektir:

YKS 1. Oturum TYT: 08 Haziran 2024 - İlk oturum 165 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum AYT: 09 Haziran 2024 - İkinci oturum 180 dakika sürecek.

YKS 3. Oturum YDT: 09 Haziran 2024 - Üçüncü oturum 120 dakika sürecek.

YKS sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.