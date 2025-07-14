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Enerjik kişiliği, saha kenarındaki tutkulu tavırları ve medyadaki samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Vural, aynı zamanda reklam filmleri ve dizilerdeki rolleriyle de biliniyor.

Yılmaz Vural Kimdir

Yılmaz Vural kimdir, Kaç Yaşında?

Yılmaz Vural, 1 Ocak 1953 tarihinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türk futbolunda hem futbolculuk hem de antrenörlük geçmişi olan Vural, asıl tanınırlığını teknik direktörlük kariyeriyle elde etmiştir. Özellikle enerjik tavırları, saha kenarındaki coşkulu halleri ve sempatik kişiliği ile uzun yıllardır futbol gündeminin renkli isimlerinden biridir.

Vural Yılmaz

Neden “Çılgın Hoca” Olarak Anılıyor?

Yılmaz Vural, saha kenarındaki sıra dışı mimikleri, bağırarak yaptığı yönlendirmeler ve enerjik duruşuyla “Çılgın Hoca” lakabını almıştır. Bu lakap, onun futbol sahasındaki coşkulu halini ve futbolu yaşama biçimini en iyi şekilde yansıtır.

Vural Yılmaz Kimdir

Yılmaz Vural Kaç Yaşında?

72 yaşındadır (1 Ocak 1953 doğumlu).

Yılmaz Vural

Futbolculuk Kariyeri

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

Yılmaz Vural Eşi

Yılmaz Vural Hangi Takımları Çalıştırdı

Takım

Gel.

Gid.

Rapor

O

G

B

Y

% G

Malatyaspor

1986

1988

36

18

9

9

50,00

Antalyaspor

1988

1989

34

18

6

10

52,94

Samsunspor

1989

1989

3

2

0

1

66,67

Bursaspor

1989

1990

27

12

5

10

44,44

Karşıyaka

1990

1991

15

4

3

8

26,67

Adanaspor

1991

1991

8

1

4

3

12,50

Bursaspor

1991

1993

50

19

14

17

38,00

Gaziantepspor

1993

1994

23

8

3

12

34,78

Eskişehirspor

1995

1995

18

7

1

10

38,89

Sarıyer

1996

1997

31

14

8

9

45,16

Trabzonspor

1997

1997

23

15

4

4

65,22

Gençlerbirliği

1997

1998

21

6

7

8

28,57

Konyaspor

1998

1999

13

9

1

3

69,23

Çanakkale Dardanelspor

1999

1999

10

5

0

5

50,00

Bursaspor

1999

2000

31

12

6

13

38,71

Denizlispor

2000

2001

30

11

9

10

36,67

Diyarbakırspor

2001

2002

12

2

3

7

16,67

Adanaspor

2003

2004

31

9

5

17

29,03

Çaykur Rizespor

2004

2004

12

8

0

4

66,67

MKE Ankaragücü

2005

2005

9

2

2

5

22,22

Antalyaspor

2005

2007

68

28

22

18

41,18

Manisaspor

2008

2008

7

1

2

4

14,29

Kocaelispor

2008

2009

11

2

2

7

18,18

Kasımpaşa

2009

2011

47

11

16

20

23,40

Konyaspor

2011

2011

13

1

6

6

7,69

Sakaryaspor

2012

2012

13

0

4

9

0,00

Elazığspor

2012

2013

27

10

10

7

37,04

Mersin İdman Yurdu

2014

2014

10

3

4

3

30,00

Gençlerbirliği

2015

2015

1

0

0

1

0,00

Adana Demirspor

2016

3

1

1

1

33,33

Erzurumspor FK

2021

2021

9

3

1

5

33,33

Toplam

646

242

158

246

37,46

Kaynak: Haber Merkezi