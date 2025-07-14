Enerjik kişiliği, saha kenarındaki tutkulu tavırları ve medyadaki samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Vural, aynı zamanda reklam filmleri ve dizilerdeki rolleriyle de biliniyor.

Yılmaz Vural kimdir, Kaç Yaşında?

Yılmaz Vural, 1 Ocak 1953 tarihinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türk futbolunda hem futbolculuk hem de antrenörlük geçmişi olan Vural, asıl tanınırlığını teknik direktörlük kariyeriyle elde etmiştir. Özellikle enerjik tavırları, saha kenarındaki coşkulu halleri ve sempatik kişiliği ile uzun yıllardır futbol gündeminin renkli isimlerinden biridir.

Neden “Çılgın Hoca” Olarak Anılıyor?

Yılmaz Vural, saha kenarındaki sıra dışı mimikleri, bağırarak yaptığı yönlendirmeler ve enerjik duruşuyla “Çılgın Hoca” lakabını almıştır. Bu lakap, onun futbol sahasındaki coşkulu halini ve futbolu yaşama biçimini en iyi şekilde yansıtır.

Yılmaz Vural Kaç Yaşında?

72 yaşındadır (1 Ocak 1953 doğumlu).

Futbolculuk Kariyeri

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

Yılmaz Vural Hangi Takımları Çalıştırdı