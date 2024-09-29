Türkiye’nin hızlı tren ulaşımındaki önemli duraklarından biri olan Yozgat, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleriyle daha hızlı ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olmanın avantajlarını yaşıyor.

Yozgat YHT hattının devreye girmesiyle birlikte hem yerel halk hem de diğer şehirlerden gelen yolcular çeşitli indirim ve ücretsiz seyahat haklarından faydalanıyor. İşte YHT seferlerinde uygulanan indirim oranları ve ücretsiz seyahat hakları hakkında detaylı bilgiler:

YHT’DE UYGULANAN İNDİRİMLİ BİLET SEÇENEKLERİ

ÇOCUKLAR İÇİN %50 İNDİRİM

7-12 yaş aralığındaki çocuklar, YHT biletlerini %50 indirimli olarak alabilirler. Bu indirim, Yozgat dahil olmak üzere YHT’nin tüm hatlarında geçerlidir.

0-6 yaş grubundaki çocuklar, ebeveynleri veya 18 yaş ve üzeri bir refakatçi eşliğinde koltuk talep etmedikleri takdirde ücretsiz olarak seyahat edebilirler. Ancak bu çocukların, yalnızca ebeveynleri veya yetkili bir refakatçi ile seyahat etme hakkı bulunmaktadır.

GENÇLER İÇİN %15 İNDİRİM

13-26 yaş arasındaki gençler, öğrenci kimlik kartı veya geçerli belgelerini ibraz ederek YHT biletlerinde %15 indirim hakkına sahip olurlar. Bu indirim, özellikle üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat sunarken, Yozgat’tan Ankara ve diğer şehirlere yapılan yolculukları daha ekonomik hale getirmektedir.

60-64 YAŞ ARASI YOLCULAR İÇİN %15 İNDİRİM

60 ile 64 yaş arasındaki yolcular, YHT ve ana hat trenlerinde %15 indirimli bilet satın alabilirler. Yozgat’ta yaşayan yaşlı vatandaşlar, kimlik belgelerini ibraz ederek bu indirimden yararlanabilirler.

65 YAŞ VE ÜZERİ YOLCULAR İÇİN %50 İNDİRİM

65 yaş ve üzerindeki tüm yolcular, YHT ve ana hat trenlerinde %50 oranında indirimden faydalanabilirler. Bu indirim, Yozgat’ın da içinde bulunduğu tüm YHT duraklarında geçerli olup, kimlik belgesi ile kullanılabilir.

ÖĞRETMENLER İÇİN %15 İNDİRİM

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ve yurt dışında çalışan Türk öğretmenler, %15 indirim hakkına sahiptir. Bu indirim, Yozgat’tan Ankara, Eskişehir ve diğer YHT güzergahlarına yapılan yolculuklarda geçerli olacak.

ASKERİ PERSONEL İÇİN %15 İNDİRİM

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, subaylar, astsubaylar, askeri memurlar, NATO askeri personeli ve sevk muhtırası olmadan bilet alan diğer askeri personel, %15 indirimle YHT’de seyahat edebilirler. Bu indirim, Yozgat hattında da geçerli olup, askeri kimlik kartı ile kullanılmaktadır.

BASIN MENSUPLARI İÇİN %15 İNDİRİM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen yerli ve yabancı basın kartına sahip gazeteciler, YHT seferlerinde %15 indirimli bilet alma hakkına sahiptir. Yozgat ve diğer YHT duraklarında bu indirim geçerli olacak.

TCDD VE TÜRASAŞ PERSONELİ İLE AİLELERİ İÇİN %20 İNDİRİM

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) çalışanları, emekli personelleri ve aile üyeleri, YHT biletlerinde %20 indirimle seyahat edebilirler. Bu hak, Yozgat dahil olmak üzere tüm YHT seferlerinde kullanılabilir.

EMEKLİLER İÇİN %10 İNDİRİM

Türkiye Yüzyılı Emektarları projesi kapsamında tüm emekliler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde %10 indirim hakkına sahiptir. Yozgat hattında da geçerli olan bu indirim, emeklilik kimlik kartı veya E-Devlet üzerinden alınan emeklilik belgesi ile uygulanmaktadır.

ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKLARI

ENGELLİ YOLCULAR İÇİN ÜCRETSİZ SEYAHAT

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli kimlik kartı, ağır engelli yolcular için refakatçi kartı veya engel oranını gösteren belgelerle engelli yolcular, YHT seferlerinde ücretsiz seyahat edebilir. Ağır engelli yolcuların refakatçileri de bu haktan faydalanabilmektedir. Bu uygulama, Yozgat dahil olmak üzere YHT’nin tüm duraklarında geçerlidir.

YABANCI DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI İÇİN ÜCRETSİZ SEYAHAT

Uluslararası demiryolu anlaşmaları çerçevesinde, yabancı demiryolu çalışanları belirli izin belgeleriyle ücretsiz seyahat etme hakkına sahiptir. Bu hak, YHT’nin tüm hatlarında geçerli olup, Yozgat hattını da kapsamaktadır.

YOLCULUKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yolcuların, indirimli bilet veya ücretsiz seyahat haklarından faydalanabilmeleri için geçerli belgelerini bilet alımı sırasında ve tren içindeki kontrollerde ibraz etmeleri zorunludur.

Belgelerin sunulmadığı durumlarda, normal bilet fiyatları üzerinden işlem yapılacak ve aradaki fark tahsil edilecektir.

Yozgat, YHT hattının devreye girmesiyle hem hızlı hem de konforlu bir ulaşım deneyimine kavuşmuş durumda.

Çeşitli indirim ve ücretsiz seyahat hakları, özellikle öğrencilere, emeklilere, engellilere ve diğer özel gruplara büyük avantajlar sağlıyor.

Yolcuların bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanarak seyahatlerini daha ekonomik hale getirmeleri mümkün.

YHT ile Türkiye'nin dört bir yanına yapılan yolculuklar, Yozgat halkı için de hem hızlı hem de uygun maliyetli bir alternatif sunmaya devam ediyor.