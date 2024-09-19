Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi doğrultusunda, Uşak Valiliği görevine Naci Aktaş atandı. Kararnamede, 16 ilin valisi değiştirildi ve 12 vali “vali-mülkiye başmüfettişliği” görevine getirildi. Uşak’ın yeni valisi olan Aktaş, uzun yıllar kamu yönetimi alanında deneyim kazandı.

NACİ AKTAŞ’IN EĞİTİM VE KARİYER ÖZGEÇMİŞİ

Naci Aktaş, 1977 yılında Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Araklı’da başladı, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını 2007 yılında İngiltere'nin Exeter Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası alanında tamamlayan Aktaş, 2022 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında doktora yaparak Yönetim ve Organizasyon alanında Doktor unvanını aldı.

2000 yılında kamu hizmetine adım atan Aktaş, Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı/Müfettiş olarak görev yaptı. 2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap ederek İçişleri Bakanlığı bünyesinde Ağaçören Kaymakamlığı, Karaçoban Kaymakamlığı, Erzurum Vali Yardımcılığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, Müsteşarlık ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Seferihisar Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

25 Mayıs 2022 tarihinde Etimesgut Kaymakamlığı görevine atanan Naci Aktaş, evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Yeni görevinde başarılı olması beklenen Aktaş, 18 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Uşak Valiliği’ne atanmıştır.