Yemenoğlu ailesinin mutlu günü

Yemenoğlu Yapı sahiplerinden Şenol Yemenoğlu'nun oğlu Furkan ve Görpeli Ticaret sahibi Mehmet Nazif Görpeli'nin kızı Nur, Yozgat Çamlık Otel’de düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Çamlık Otel’de gerçekleştirilen nikah töreninde Yemenoğlu çiftini sevenleri yalnız bırakmadı.

Görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştiren genç çifti bu anlamlı günde kalabalık davetli topluluğu yalnız bırakmadı.

Düğün töreni, 06 Ağustos Pazar günü Çamlık Otel’de gerçekleşti.

Yemenoğlu ve Görpeli ailelerini bir ömür boyu akraba kılacak düğün törenine çok sayıda katılım oldu.

Biz de İleri Gazetesi olarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluk dileriz. Melike Aslı Arslan