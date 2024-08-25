Türkiye'nin edebiyat dünyasında derin izler bırakan Buket Uzuner, farklı edebi türlerde kaleme aldığı eserleriyle geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Özellikle hikâye, deneme ve gezi yazıları ile tanınan Uzuner, eserleriyle 1992’den itibaren Türkiye’de ulusal en iyi satış listelerinde yer almıştır. "Kumral Ada Mavi Tuna" adlı romanı en çok okunan eserleri arasında yer almaktadır.

HAYATI VE EĞİTİMİ

1955 yılında Ankara’da doğan Buket Uzuner, bankacı babası Hayati Uzuner ve öğretmen annesi Rabia Uzuner’in kızı olarak dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Sakalar İlkokulu'nda, lise eğitimini ise Anafartalar Kız Lisesi'nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde yükseköğrenim görmüş ve 1977 yılında mezun olmuştur. Uzuner, eğitimine devam ederken edebi kariyerine de adım atmış ve ilk öyküsü "Efendi"yi 1975 yılında Dönemeç dergisinde yayımlamıştır.

EDEBİ KARİYERİ

Buket Uzuner'in edebi yolculuğu, 1979 yılında yüksek lisans eğitimi için gittiği Norveç'te bir süre kesintiye uğramış, ancak Bergen Üniversitesi'nde ekoloji alanındaki eğitimini tamamladıktan sonra Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'nda doktora eğitimine başlamıştır. 1986 yılında yayımladığı ilk öykü kitabı "Benim Adım Mayıs" ile edebiyat dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

1988 yılında yayımladığı "Ayın En Çıplak Günü" ve 1989 yılında yayımlanan "Güneş Yiyen Çingene" adlı öykü kitapları, Uzuner'in edebi başarısını pekiştirmiştir. Gezi türündeki ilk kitabı "Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları" ile dikkat çeken yazar, farklı coğrafyalarda yaptığı uzun tren yolculuklarını bu eserde okurlarıyla paylaşmıştır.

Uzuner'in roman kariyeri ise 1991 yılında yayımlanan "İki Yeşil Susamuru, Anneleri, Babaları, Sevgilileri ve Diğerleri" ile başlamış, bu romanı geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırmıştır. "Balık İzlerinin Sesi" adlı romanı ile 1993 yılında Yunus Nadi Ödülü’ne layık görülmüştür. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Ödülü’nü kazandığı "Kumral Ada Mavi Tuna" romanı, yazarın en bilinen eserlerinden biri olmuştur.

ÖNE ÇIKAN ESERLERİ VE BAŞARILARI

Buket Uzuner, "Uzun Beyaz Bulut - Gelibolu", "İstanbullular", "Su - Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları", "Toprak", "Hava" ve "Ateş" gibi önemli romanlarıyla Türkiye edebiyatına değerli katkılarda bulunmuştur. Eserleri sekiz farklı dile çevrilmiş ve birçok ödül kazanmıştır.

Buket Uzuner, İstanbul’da yaşamaktadır. İkinci evliliğini Ali Murat Erkorkmaz ile yapan yazarın Can adında bir oğlu vardır. Uzuner'in özel arşivi İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda bulunmaktadır.