Haftanın ilk işlem gününde 122 bin dolar barajını aşan Bitcoin, sabah saatlerinde 122.666 dolar seviyesini test ederek yeni bir rekora imza attı. Uzmanlara göre, bu yükselişte Bitcoin ETF’lerine olan yoğun ilginin ve artan para girişlerinin etkisi büyük. ETF kanalıyla piyasaya giren kurumsal sermaye, fiyatlamaları yukarı çekmeye devam ediyor.

Ethereum ve Diğer Altcoinlerde de Hareketlilik Var

Sadece Bitcoin değil, altcoin piyasası da yukarı yönlü seyir izliyor. Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 24 saatte yüzde 2,2 değer kazanarak 3.025 dolara yükseldi. Piyasa genelinde pozitif hava hakim.

Faiz İndirimi Beklentileri Kriptoya Yaradı

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl içinde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin risk iştahını artırdığını belirtiyor. Aynı zamanda, ABD’de Bitcoin’e yönelik düzenlemelerin esneyebileceği yönündeki sinyaller de piyasadaki alımları destekliyor. Donald Trump’ın kripto para yanlısı söylemleri ve olası ikinci başkanlık dönemine ilişkin beklentiler de yatırımcıların iştahını artırıyor. Analistler, halka açık şirketlerin de Bitcoin yatırımlarını artırdığına dikkat çekiyor.

Bitcoin 100 Bin Dolar Etrafında Konsolide Olmuştu

Trump’ın seçilmesinin ardından uzun süre 100 bin dolar civarında yatay seyreden Bitcoin, son haftalarda yeniden ivme kazandı. Kripto varlıklarla birlikte hisse senetlerinin de yeni rekorlara yaklaşması, yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisini artırıyor.