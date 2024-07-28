FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Zehra karakteri büyük ilgi görüyor. Her pazartesi saat 20:00'de yayınlanan dizide Şafak Pekdemir'in canlandırdığı Zehra, izleyicilerin merak konusu oldu. Pekdemir'in açıklamaları ve performansı, magazin dünyasında sıkça konuşuluyor.

ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988'de dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Pekdemir, kariyerine Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Tersine Dünya isimli oyunla başladı. Savaş ve Barış, Şüphe, Leyla ile Mecnun ve İncir Reçeli 2 gibi önemli projelerde rol aldı.

YASAK ELMA'DA ZEHRA KARAKTERİ

Zehra, dizide Halit'in ilk eşinden olan büyük kızıdır ve babasının tüm eşlerini kıskanmasıyla bilinir. Henüz aşık olmamış olan Zehra, içten içe evde kalmış olduğunu düşünür. Karakterin ses tonunun kalınlığı nedeniyle cinsiyet değişikliği iddiaları ortaya atılmıştı. Şafak Pekdemir bu iddialara "Taksi durağını aradığımda 'Tamam Şafak Bey' diyorlar" diyerek esprili bir yanıt vermişti.

ŞAFAK PEKDEMİR'İN KARİYERİ

Diziler:

Yasak Elma / Zehra / 2018

Asla Vazgeçmem / İclal / 2015-2016

Leyla ile Mecnun / Nisan / 2012

Şüphe / Aslı / 2011

Türk Malı / Zehra / 2010

Filmler:

Deli Aşk / Zeynep / 2017

İncir Reçeli 2 / Gizem / 2014

Şafak Pekdemir'in sosyal medya hesapları da hayranları tarafından merak ediliyor. Pekdemir'in Instagram hesabında günlük yaşamından kesitler ve projeleri hakkında güncellemeler bulunuyor.

Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri Zehra ve Şafak Pekdemir'in hayatı ve kariyeriyle ilgili tüm merak edilenler bu şekilde. Daha fazla bilgi ve güncellemeler için diziyi takip etmeye devam edin.