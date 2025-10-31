Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Garipler köyünde eski yıllarda manastır olarak kullanılan kilise, Garipoğulları Beyliği zamanında camiye dönüştürüldü. 1924'ten 1970 yılına kadar bir bölümü cami bir bölümü okul olarak kullanılan tarihi yapının köşelerinde, pencerelerinde, kemer ve kapılarında kesme taş, diğer kısımlarında moloz taş kullanılarak yapılmış. Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen kilise, doğu-batı doğrultusunda uzanan, narteksli ve üç nefli düzgün kesme taş ve moloz taşla inşa edilmiş bir yapı olması özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan