Bu yıl itibarıyla okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor. Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte, okullarda serbest kıyafet yerine üniforma zorunluluğu getirilecek.

Maddi Yük Azaltılıyor

Okul-aile birlikleri, kıyafet satışı yapamayacak ya da rekabeti kısıtlayacak herhangi bir yönlendirme artık kalkıyor.

Özel günler ve etkinliklerde velilere ek maddi yük getiren kıyafet dayatması cepleri artık zorlamayacak.

Atölye, laboratuvar gibi alanlarda ise okul yönetiminin onayı ile uygun koruyucu iş kıyafetleri hala kullanılabilecek.

Bu Yıl Yeni Uygulama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren okullarda üniforma uygulamasının yeniden başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, okul kıyafetleri uygun fiyatlı, basit, pratik, kolay erişilebilir ve pedagojik ilkelere uygun olacak şekilde tasarlanacak; velilere ek maddi yük oluşturacak özel kıyafetler talep edilemeyecek.

Sağlık nedeniyle özel giyim gereksinimi olan öğrenciler, ihtiyaçlarına uygun kıyafetler kullanabilecek.