Veli Eren Atay’ın kim olduğu ve hayatı vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki Veli Eren Atay kimdir? Veli Eren Atay olayında son durum ne? İşte detaylar…

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir yıl önce kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın cep telefonu, Manisa'da bir evde bulundu. Aile, kayıp oğullarının bulunması için umutla beklemeye devam ediyor.

ÇEŞME'DE KAYBOLDU, TELEFONU MANİSA'DA ORTAYA ÇIKTI

Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023 tarihinde arkadaşlarıyla buluşmak için İzmir Karşıyaka'daki evinden ayrılarak Çeşme'ye gitti. Son olarak Çeşme Alaçatı'daki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla birlikte görülen Atay, gece saat 04.00'te mekandan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Annesiyle en son 16 Temmuz saat 01.00'de yaptığı telefon görüşmesinde Çeşme'de çok eğlendiklerini belirten Atay'ın telefonu, bir yıl sonra Manisa'da bir ailenin evinde bulundu.

SOSYAL MEDYADA DESTEK KAMPANYASI

Çeşme Emniyet Müdürlüğü, Veli Eren Atay'ı bulmak için geniş çaplı bir soruşturma yürütürken, sanat dünyasından birçok ünlü isim de sosyal medya hesapları üzerinden destek mesajları paylaştı. Aile, kayıp oğullarının fotoğrafı ve cep telefonu numarasının yer aldığı afişleri bastırarak, sokak sokak dolaşıp destek arayışına girdi.

TELEFON AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri, Atay'ın cep telefonunun sinyalini takip ederek Manisa'daki bir eve ulaştı. Evde yaşayan aile, telefonu Çeşme'de bir plajda bulduklarını ve formatlayarak kullanmaya başladıklarını ifade etti. Telefon, geçen ay Atay'ın ailesine teslim edildi.

AİLE UMUTLA BEKLİYOR

Veli Eren Atay'ın annesi Ebru Atay, "Tam bir yıl geçti. Çok çaba sarf ettik ama bir sonuç alamadık. Gelen ihbarların çoğu asılsız çıktı. Oğlum Veli Eren hakkında somut bilgiye sahip olanların emniyete başvurmasını istiyoruz" dedi. Baba Mehmet Atay ise, "Sabırla bekliyoruz, mucize bekliyoruz. İsyan etmek yok" ifadelerini kullandı.