Ahmet Vefa Küçük, Türk iş dünyası ve hukuk camiasının saygın isimlerinden biridir. 13 Mart 1943'te Nevşehir'de doğan Küçük, Vefa Lisesi'nde tamamladığı eğitim hayatının ardından, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş yaşamına atılmadan önce dört yıl boyunca Vefa Vakfı'nın başkanlığını yürütmüştür.

Spor alanında da önemli görevler üstlenen Ahmet Vefa Küçük, 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak yönetim kurulunda yer almıştır. 2015 yılında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı seçilmiş ve üç yıllık bir süre boyunca bu görevde bulunmuştur. 2018 yılında yeniden aynı göreve seçilerek spor camiasındaki etkinliğini sürdürmüştür.

Ahmet Vefa Küçük, iş dünyasında da başarılı bir kariyere sahiptir. Dinamik Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Küçük, iş dünyasındaki etkin rolüyle tanınmaktadır. 2022 yılında gerçekleştirilen yüksek divan kurulu başkanlık seçimlerinde ise 799 oy alarak yeni bir döneme adım atmıştır.

FENERBAHÇE KONGRESİNDE GERGİN ANLAR

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün genel kurul toplantısında, Başkan Ali Koç ve yönetim ekibiyle tokalaşan Aziz Yıldırım, konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Genel Kurul Divan Başkanlığına seçilen Ahmet Vefa Küçük'ün, Yıldırım’a "Benden söz almanız gerekmektedir" demesi üzerine, Yıldırım "Ben alırım. Sen orada seçilmeden oturdun" yanıtını verdi. Tartışmaların ardından Küçük, “Kürsü işgal edilmiştir, kürsüyü boşaltacağız. Aziz Başkan kürsüye kadar geldiğine göre kendisine 30 saniye konuşma hakkı tanıyalım, zaten başkan adayı olarak konuşacak” dedi.

Aziz Yıldırım, kısa bir açıklama yaparak, “Burada Fenerbahçe’ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçimdir. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir, isteyen ayrılır, hepinize teşekkür ederim” diyerek kürsüden indi ve arkadaşlarıyla birlikte stadı terk etti.