Vedat Albayrak, Avrupa Judo Şampiyonası'nda erkekler 81 kilo finalinde Belçikalı Matthias Casse'yi altın skorda ipponla yenerek altın madalya kazandı. Bu büyük başarının ardından Vedat Albayrak merak konusu oldu. Peki, Vedat Albayrak kimdir? Judocu Vedat Albayrak nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

VEDAT ALBAYRAK KİMDİR?

Vedat Albayrak, 2 Mart 1993 yılında Kazakistan'ın Kokshetau kentinde doğmuş Türk judocudur. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Roman Moustopoulos adıyla Yunanistan'ı temsil eden Albayrak, doğum ismi Vano Revazishvili olan judo sporcusu uluslararası pek çok başarının ardından Türk vatandaşı olmuş ve Vedat Albayrak ismini almıştır.

BAŞARILARI VE KARİYERİ

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak, ilk turu bay geçti. İkinci turda Azerbaycanlı Murad Fatiyev'i, üçüncü turda Fransız Nicolas Chilard'ı, çeyrek finalde Rus Aslan Lappinagov'u ve yarı finalde Portekizli Anri Egutidze'yi ipponla yenerek finale yükseldi.

Finalde Belçikalı Matthias Casse ile mücadele eden Albayrak, rakibine altın skorda ipponla üstünlük sağlayarak Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Bu büyük başarı, Vedat Albayrak'ın kariyerine bir altın madalya daha ekledi ve onu Türkiye'nin gururu haline getirdi.

VEDAT ALBAYRAK HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Vedat Albayrak'ın nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Albayrak, Kazakistan doğumlu olup 31 yaşındadır. Kariyerindeki başarılar ve azmi ile adından söz ettiren Albayrak, Türk judosunun en önemli isimlerinden biridir.