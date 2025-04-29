Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Eskipazar Mahallesi'nde bulunan Çamlıkaltı Camii’nde kıldığı Cuma namazı sonrasında karşılaştığı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin okul davetine kayıtsız kalmadı.

Gençlerle ayaküstü yaptığı kısa sohbette, “Programım yoğun ama en kısa sürede okulunuzu ziyaret edeceğim” sözünü veren Vali Özkan, bu sözünü tutarak bugün öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Vali Özkan'ın ziyareti, öğrenciler ve okul personeli tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Okul bahçesinde kendisini karşılayan öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Vali Özkan, onların eğitim hedefleri, ilgi alanları ve kariyer planları hakkında sorular sorarak yakından ilgilendi. Öğrencilerin dile getirdiği görüş ve önerileri dikkatle dinleyen Vali Özkan, gençlerin eğitim yolculuğunda yanlarında olduklarını ve onların her türlü talebine duyarlı olduklarını ifade etti.

Ziyaret kapsamında okulun sınıflarını ve atölyelerini de gezen Vali Özkan, öğrencilerin eğitim gördüğü ortamları yerinde inceleyerek okulun fiziki durumu ve teknik altyapısı hakkında bilgi aldı. Özellikle mesleki eğitim gören öğrencilerin uygulamalı çalışmalarına da ilgi gösteren Vali Özkan, eğitimin yalnızca teorik bilgiyle değil, pratiğe dayalı becerilerle de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerle geçirdiği zamanın ardından okul idarecileri ve öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Özkan, okulun genel durumu, öğretmenlerin beklentileri ve eğitimin kalitesini artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Eğitimin toplumsal kalkınmanın temel taşı olduğunu belirten Vali Özkan, öğretmenlere özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Özkan, bu tür buluşmaların devam edeceğini belirterek, “Gençlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Eğitime ve gençlerimize olan desteğimiz sürecek” dedi.