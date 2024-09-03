Vali Özkan, sitede misafir edilen çocukların genel durumu hakkında personelden bilgi aldı.

Özkan burada yaptığı açıklamada, "Burada kalan çocuklarımız hem devletimiz için hem de benim için çok önemli. Dertleri bizim derdimiz, sıkıntıları bizim sıkıntımız. Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek, dertleri ile dertlenip, mutlulukları ile mutlu olursak devlete, millete, vatana o kadar faydalı olurlar. Çocuklarımız sizlere emanet, onlara kendi çocuklarımıza gösterdiğimiz hassasiyeti göstermemiz lazım" diye konuştu.

ÇOCUK EVLERİNİ ZİYARET ETTİ

Vali Mehmet Ali Özkan, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde misafir edilen çocuklarla bir araya gelerek bir süre sohbet ederek sorunlarını dinleyip taleplerini aldı.