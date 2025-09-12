Hayalet tüketim, tamamen kapalı olduklarını düşündüğünüz ancak aslında fişe takılı oldukları için bekleme modunda (standby) kalarak enerji harcayan tüm cihazları kapsar.

Televizyonun üzerindeki o küçük kırmızı ışık veya mikrodalga fırının saati, bu durumun en bilinen örnekleridir.

Farkında Olmadan Elektrik Üreten Cihazlar

Televizyonlar, monitörler ve ses sistemleri: Uzaktan kumandayla kapattığınızda aslında sadece uyku moduna geçerler ve enerji harcamaya devam ederler.

Telefon şarj cihazları

Telefona bağlı olmasalar bile, prize takılı kalan şarj aletleri az da olsa sürekli elektrik çeker.

Mikrodalga fırınlar ve diğer dijital saatli aletler

Üzerindeki dijital saati çalıştırmak için sürekli enerji tüketirler.

Wi-Fi yönlendiriciler (Modemler)

7/24 çalıştıkları için sürekli bir tüketim kaynağıdırlar.

Hoparlörler ve elektrikli su ısıtıcıları

Prize takılı kaldıkları sürece az miktarda da olsa enerji harcarlar.

Çözümü Basit

Anahtarlı priz kullanın

Televizyon, ses sistemi, oyun konsolu gibi birden fazla cihazın bulunduğu TV üniteniz için açma/kapama düğmeli bir uzatma kablosu (anahtarlı priz) kullanın.

Gece yatmadan veya evden çıkmadan önce tek bir düğmeye basarak tüm bu cihazların gücünü tamamen kesebilirsiniz.

Fiş çekme alışkanlığı edinin

Özellikle telefon, tablet gibi cihazlarınızı şarj ettikten sonra şarj aletini prizde bırakmama alışkanlığı edinin.