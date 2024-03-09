Bankaların müşterilere peş peşe atılan mesajlara göre alınan yeni kararlarla birlikte bazı paralar artık tamamen geçersiz sayılacak.

Yüksek enflasyon ve Türk Lirası'nın değer kaybı, ATM'lerde de fark edilmeye başladı. Bankaların aldığı yeni kararlarla birlikte, banka şubeleri ve ATM'lerde yeni bir dönem başlıyor.

Yapılan değişiklik resmen duyuruldu. Bankalar müşterilerine peş peşe bilgilendirmek adına mesaj atmaya başladı.

Bankalar, yüksek enflasyon ve Türk Lirası'nın değer kaybı karşısında aldıkları yeni kararlarla birlikte, bazı banknotları tamamen geçersiz sayma yoluna gidiyor.

ATM'lerdeki değişikliklerle birlikte, banka şubeleri ve finansal işlemler yeni bir düzeme geçiyor. Bu önemli değişiklikler, resmi olarak bankalar tarafından duyuruldu ve müşterilere bilgi vermek amacıyla yoğun bir mesajlaşma kampanyası başlatıldı.

Yapılan düzenlemelerle birlikte, Türkiye'deki yüksek enflasyon etkisiyle birçok banka, 10 TL'lik banknotları ATM'lerde kullanım dışı bırakma kararı almıştır. Bu durum, ülkedeki ekonomik zorlukların bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Bankalar, şubelerin iş yükünü azaltmak adına evden çalışma sistemine geçiş ve şube sayılarını azaltma gibi önlemler alarak yeni bir düzenlemeye gitmiştir.

Banka hesaplarına sahip olanların sayısının artmasıyla birlikte, bankaların belirlediği yeni para çekme ve yatırma limitleri resmi olarak duyuruldu.

Artık belirlenen tutarın altında kalan nakit işlemler, sadece ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek; şubelerde bu miktarın altındaki işlemlere izin verilmeyecek.

Bankalar, önceden belirlenen 10 bin TL'lik banka veznelerinden nakit para çekme ve yatırma limitini 20 bin TL'ye çıkardı. Ancak, özellikle teknolojiyle arası iyi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, emekliler ve okuma yazması olmayan bireyler bu karara tepki gösterdi.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bankaların ATM'leri zorunlu hale getirmesini tüketici haklarına aykırı bulduğunu belirtti.

Bankaların ATM limitlerindeki artış ve şube yüklerini azaltma çabalarına rağmen, bazı tüketiciler ve tüketici mahkemeleri bu karara itiraz edebilir.

Bankaların eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, alım gücündeki azalmalar ve para temininde yaşanan zorluklar nedeniyle bankaların bu değişikliğe gittiğini belirtti. Bu yeni düzenleme, Türkiye'deki enflasyon sorununu bir kez daha gözler önüne seriyor.