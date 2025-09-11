Ünsal Hayal Kimdir Yeni Özel Harekat Başkanı Kaç Yaşında

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Resmi Gazete'de yayımlanan emniyet müdürü atamalarının ardından daire başkanlıklarına getirilen isimler de belli oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde yeni daire başkanlarını da açıkladı.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre Özel Harekat Başkanlığına Ünsal Hayal getirildi.

Ünsal Hayal Kimdir?

1971 yılında İzmir'in Menemen ilçesinde doğan Ünsal Hayal, ilk ve ortaokul tahsilini Menemen'de tamamladıktan sonra 1985 yılında İzmir Polis Kolejinde eğitim görmeye başladı. 1993 yılında Komiser Yardımcısı olarak Polis Akademisinden mezun oldu.

İlk atama yeri olan Amasya'dan Özel Harekat kursuna katıldı, daha sonra sırasıyla Şırnak, İzmir, Muş ve tekrar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde çalıştı. 03/07/2018 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Polis Başmüfettişi olarak atandı. Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptı.





20/09/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2019/320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ardahan İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 4 yıllık görev süresi ardından 01/082023 kararnamesi ile Bartın Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Ünsal Hayal, evli ve 2 çocuk babası.



Bartın ile birlikte Karabük ve Zonguldak'ın emniyet müdürleri de değişti.

Bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

37 İlin Emniyet Müdürü Değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde il emniyet müdürlüklerine de atamalar gerçekleştirilmişti.

Bu kapsamda 37 ilin emniyet müdürü değişmişti