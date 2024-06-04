Sevilen rapçi Sagopa Kajmer'in uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Kajmer annesinin vefat haberini "X" hesabından verdi. Peki Sagopa Kajmer'in annesi neden öldü?

Türkiye'nin sevilen rap sanatçılarının başında gelen "Sagopa Kajmer" lakaplı Yunus Özyavuz, anne acısıyla yıkıldı. Ünlü ismin uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 2 gün önce yoğun bakıma kaldırılan 71 yaşındaki anne Serpil Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sagopa Kajmer "X" hesabından yaptığı paylaşımda; "2 haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı…savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim." ifadelerini kullandı.

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz, akciğer kanserine yenik düştü. Rapçi Ceza ise, annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e başsağlığı diledi.

CEZA’DAN SAGOPA KAJMER’E BAŞSAĞLIĞI

Sagopa Kajmer'e ilk taziye mesajlarından biri ise Rap müziğinin efsane ismi Ceza'dan geldi. Ceza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Başın sağolsun, çok ağır bir acı. Sana ve ailene sabır diliyorum." ifadelerini kullandı. Sagopa Kajmer de başsağlığı dileyen Ceza'ya "Çok teşekkürler Ceza. Ölüm gününde düşmanlıklar ölür ve acılar paylaşılır." diyerek yanıt verdi.