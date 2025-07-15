Trafik cezası ve vergi borçlarından egzoz emisyon ölçümüne, randevu zorunluluğundan gerekli belgelere kadar birçok konuda dikkat edilmesi gereken ayrıntılar açıklandı.

Araç muayene işlemlerinde yoğunluk yaşanmaması için TÜVTÜRK, vatandaşlara istasyona gitmeden önce mutlaka randevu almaları gerektiğini hatırlattı. Randevular, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi www.tuvturk.com.tr üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla ücretsiz olarak alınabiliyor. Özellikle büyükşehirlerde hizmet alan vatandaşların, tüm işlem süreci için en az 2 saatlik bir zaman ayırmaları öneriliyor.

TÜVTÜRK, araç muayenesine gitmeden önce Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezası, HGS/OGS geçiş ücretleri gibi tüm borçların kontrol edilmesi ve ödenmesi gerektiğini belirtti. Bu borçları bulunan araçların muayene işlemleri sistem tarafından otomatik olarak engelleniyor.

Muayene sırasında araç sahibinin, araç ruhsatı ile birlikte T.C. kimlik numarasını içeren resmi bir kimlik belgesini yanında bulundurması zorunlu. Araç, başka biri adına kayıtlıysa, muayeneye getiren kişinin en fazla iki araç için vekaletsiz işlem yapabileceği, üçüncü araç için ise noter onaylı vekaletname gerektiği belirtildi.

Geçerli egzoz emisyon ölçüm belgesi bulunmayan araçlar, TÜVTÜRK tarafından “ağır kusurlu” olarak değerlendirilerek muayeneden geçemiyor. Bu ölçüm işlemi TÜVTÜRK istasyonlarında da yapılabiliyor ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiriliyor.

LPG veya CNG’li araç sahiplerinin tank üzerinde yer alan marka ve seri numarasının okunabilir durumda olması gerekiyor. Bu bilgiler silinmişse ya da ruhsattaki kayıtlarla uyuşmuyorsa, araç için tadilat muayenesi zorunlu hale geliyor. Ayrıca yakıt sisteminin ruhsata eksiksiz şekilde işlenmiş olması şart.

Araç üzerinde yapılan her türlü yapısal değişiklik (örneğin motor değişimi, renk değişikliği, LPG/CNG sistemi montajı vb.) ruhsata işlenmiş olmalı. Aksi durumda, tadilat projesi ve montaj belgesiyle birlikte araç tadilat muayenesine yönlendiriliyor.

Ödeme Seçenekleri Genişletildi

Araç muayene ücretleri, TÜVTÜRK istasyonlarında nakit, kredi kartı veya banka kartı ile ödenebiliyor. Vatandaşların ödeme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla POS cihazları üzerinden ödeme seçeneği de sunuluyor.