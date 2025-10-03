Turşunun bozulmadan yıllarca dayanabilmesi için ilk şart, kullanılacak sebze ve meyvelerin taze ve kaliteli olması.

Özellikle domates, salatalık, biber ve lahana gibi ürünlerin en diri ve sağlıklı olanları tercih edilmeli.

Ayrıca turşu için kullanılan suyun kaynatılmış ve temiz olması gerektiği vurgulanıyor.

Kavanoz’un Önemi

Turşu yapımında sebze ve meyvelerin iyice yıkanması, kabuklarının temizlenmesi ve uygun boyutlarda hazırlanması gerekiyor. Kavanoz veya bidonların ise tamamen kuru ve hijyenik olması, turşunun ömrünü uzatıyor.

Tuz Miktarı

Ustalar, tuz oranının turşunun dayanıklılığında en kritik nokta olduğunu söylüyor.

Yeterli miktarda tuz kullanılmadığında sebzeler kısa sürede eriyor ve turşu bozulabiliyor.

Doğru tuz dengesi sayesinde turşu hem uzun ömürlü oluyor hem de lezzetinden ödün vermiyor.

Takip Edilmeli

Turşunun kıvamı ve tadı, doğru fermantasyon süreciyle sağlanıyor.

Bu aşamada sıcaklık, ışık ve bekleme süresi çok önemli.

Uygun koşullar sağlandığında turşular iki yıl boyunca bozulmadan saklanabiliyor.