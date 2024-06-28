İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük ormanı olan Akdağmadeni ormanları, özellikle vücut direncini arttırıcı ve üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelen salep bakımından zengin bir kaynak olarak ön plana çıkıyor.

Akdağmadeni'nin engin ormanları, sağlık açısından faydalı olan salebi bolca barındırıyor. Kilogram başına 3 bin 500 TL'ye kadar varan fiyatlarla dikkat çeken salep tozu, işlenmemiş halinde ise 450-750 TL aralığında alıcı buluyor. Akdağmadeni Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçenin zengin bitki örtüsü içerisinde salebin önemli bir yer tuttuğu vurgulanmaktadır.

Salep, Akdağmadeni ormanlarında bol miktarda bulunmakta olup Türkiye'nin en kaliteli saleplerinden biri olarak bilinmektedir. Akdağmadeni, keşfedilmeyi bekleyen birçok bitki türüne ev sahipliği yaparak Türkiye'nin doğal zenginliklerinden birini oluşturmaktadır.

Akdağmadeni Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir: "Akdağmadeni ormanlarında keşfedilmeyi bekleyen birçok bitki türü bulunmaktadır. Bu bitkiler, ormanlarımızın ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Salep temin etmek için Salebi ile meşhur Akdağmadeni’ne gelmeniz yeterlidir."

Salep, sıcak su veya sıcak süte katılarak içilebilmekte ve ayrıca dondurma yapımında da kullanılmaktadır. Sağlığa olan faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış olup vücudu zinde tutma, zihni açma, mide ve bağırsak sağlığına katkı sağlama gibi önemli etkileri bulunmaktadır.

Akdağmadeni ilçesinde doğal olarak yetişen salep, Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almıştır. Bu belge, Akdağmadeni'nde yetişen salebin Türkiye'deki en zengin mineralli türlerden biri olduğunu göstermektedir. Melike Aslı Arslan