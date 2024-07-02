Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı kimdir, adı nedir merak edildi. Genellikle bilgi yarışmalarında, genel kültür sorularında, ders sınavlarında vb. yerlerde ülkemizin 3. Cumhurbaşkanı kimdir ismi nedir şeklinde sorular sorulabiliyor. Sizler için, Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir kısaca paylaşacağız.

Ülkemizde toplamda 12 Cumhurbaşkanı görev yapmıştır. Peki, 3. Cumhurbaşkanı kimdir, ismi nedir?

CELAL BAYAR KİMDİR?

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 16 Mayıs 1883'te Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey köyünde doğdu. Ailesi, Bulgaristan’ın Plevne şehrinden göç etmiştir. Babası Abdullah Fehmi Efendi, Bursa'nın Umurbey köyünde rüştiye müdürlüğü ve Gemlik'te müftülük yapmıştır.

EĞİTİM VE İŞ HAYATI

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra memuriyet hayatına atılan Celal Bayar, Adliye, reji ve bankacılık alanlarında çalıştı. Gemlik Mahkemesi ve Reji Kalemleri'nde memur olarak başlayan Bayar, Bursa'da Ziraat Bankası'nda görev aldı. Bu dönemde Harir Darüttalimi ve Collège français de l'Assomption okullarında eğitimine devam etti. Bursa’daki görevlerinin ardından Deutsche Orientbank ve İttihad-ı Milli Bankası'nda çalıştı.

SİYASİ KARİYERİ

1908 yılında İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. Bu cemiyetin Bursa Şubesi Genel Sekreterliğini yaptı. 1918 yılında Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti'ne girmiştir.

1913 yılı sonunda İzmir'e gelen Celâl Bayar, İttihat Terakki Cemiyeti'ne katmak için spor yapan Altay'lı gençleri davet etti ve 1914 yılının 16 Ocak tarihinde Altay fiilen kuruldu. Celâl Bayar, Şark İdadisinde faaliyet gösteren Altay'ın kuruluşu için para yardımında bulundu.

12 Ocak 1920'de toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Saruhan Sancağı milletvekili olarak katıldı. Millî Mücadele'nin başlaması ile birlikte Anadolu'ya geçerek bu harekete fiilen Galip Hoca olarak katıldı.

Bu mücadelenin kazanılması sırasında Batı Anadolu'da faaliyet gösterdi. Aynı zamanda Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Saruhan (Manisa) Milletvekili olarak görev aldı. 1921'de İktisat Vekili oldu.

Lozan Barış Konferansı'na müşavir göreviyle katıldı. 1923 seçimlerinden sonra İkinci Büyük Millet Meclisi'ne İzmir Milletvekili olarak girdi.

1924 yılında Türkiye İş Bankası'nın kurulmasında önemli rol oynadı. İktisat Vekilliği görevinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda mücadele adamı, politikacı ve iktisatçı olarak temayüz etti. 1932-1937 tarihleri arasında İktisat Vekilliği, 1937-1939 yılları arasında Başvekillik yaptı. 1943 yılına kadar İzmir Milletvekili olarak siyasi hayatını sürdürdü.

Çok partili siyasi hayata geçilmesi üzerine 1946 yılında arkadaşları ile birlikte Demokrat Parti'yi kurdu ve başkanlığına getirildi. Demokrat Parti genel başkanı Celal Bayar'ın, 1948 yılında, dönemin "Milli Şef"i İsmet İnönü'nün demokratik seçimlere izin vermesi için "Devr-i Sabık yaratmayacağız" demesinden sonra bazı DPliler partilerinden istifa ederek, 19 Temmuz 1948'de Mareşal Fevzi Çakmak önderliğinde, Osman Bölükbaşı ile birlikte Millet Partisi'ni kurdular. Demokrat Parti'nin 1950 seçimlerini kazanmasından sonra aynı yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı seçildi. On yıl cumhurbaşkanlığı yapan Celal Bayar, 27 Mayıs 1960 darbesiyle askeri cunta tarafından iktidardan indirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE SONRAKİ YILLAR

Demokrat Parti’nin 1950 seçimlerini kazanmasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı seçildi ve on yıl boyunca bu görevi yürüttü. 27 Mayıs 1960 darbesiyle askeri cunta tarafından iktidardan indirildi ve Yassıada Mahkemesi tarafından idama mahkûm edildi. Yaşı nedeniyle cezası müebbet hapse çevrildi ve 1964'te serbest bırakıldı. Yassıada'dan Kayseri bölge cezaevine nakledilen Bayar, 7 Kasım 1964 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle serbest bırakıldı. 7 Temmuz 1966'da da dönemin cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından, Anayasa'nın 97. maddesinde yazılı sebeplere dayanılarak "affedildi".

ÖLÜMÜ VE MİRASI

Celal Bayar, 22 Ağustos 1986'da 103 yaşında İstanbul’da vefat etti ve Bursa-Umurbey'de toprağa verildi. Doğduğu ev, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Kazım Taşkent'in katkılarıyla restore edilmiştir.