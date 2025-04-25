Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen Volkan Lale’yi anma programına katıldı.

Programda, 25 Nisan tarihinde görev yaptığı mezbahada saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Volkan Lale’nin anısı yaşatıldı.

Eroğlu, programda yaptığı konuşmada, "Volkan Lale, hem mesleğini icra etme açısından hem de insan karakteri olarak düzgün bir insandı. Bizler, onun anısını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak her yıl 25 Nisan’da, Lale’nin anısına yönelik anma programları düzenlendiğini belirtti.

Eroğlu, veteriner hekimlerin mesleklerini icra ederken zaman zaman fiili ve sözlü şiddete uğradığını vurgulayarak, bu saldırıların önüne geçmek için "sağlıkta şiddet yasası" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Son dönemde şiddet olaylarının tırmandığını belirten Eroğlu, "Veteriner hekimler, hem serbest çalışanlar hem de kamuda görevli olanlar, zor koşullar altında çalışıyor ve şiddete uğruyorlar. Bu olayların hayat kaybına yol açmaması için acilen önlem alınmalı" dedi.

Eroğlu, sağlıkta şiddet yasasının veteriner hekimler için de uygulanmasını talep ederek, "Veteriner hekimler, halk sağlığını korumak için kritik bir rol oynuyor. Hayvan sağlığı ve gıda güvenliği noktasında büyük sorumluluk taşıyorlar. Bu şiddet olaylarının durması için acil önlemler alınmalı" diye konuştu.

Eroğlu, Dünya Veteriner Hekimleri Günü’nün kutlanacağını belirterek, "Veteriner hekimler, sadece hayvan sağlığı değil, aynı zamanda halk sağlığı için de büyük bir öneme sahiptir. Bu yılki tema ‘Hayvan sağlığı bir ekip işidir’ olarak belirlendi" dedi. Ayrıca, yapay zekanın veteriner hekimlikteki rolü hakkında bir bilimsel sunum yapılacağını da açıkladı.

Eroğlu, veteriner hekimlerin zorlu çalışma koşullarına da değinerek, fiili hizmet zammı ve yıpranma payı gibi taleplerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. "Veteriner hekimler, özellikle aşılamalar gibi kritik sağlık hizmetlerinde çok zor şartlarda çalışıyorlar. Bu nedenle, sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmaları ve fiili hizmetin bir an önce sağlanması gerekmektedir" dedi.

Eroğlu, sokak hayvanları ve sahipsiz hayvanlarla ilgili önemli açıklamalarda da bulundu. Türkiye genelinde belediyelerde veteriner hekim sayısının yetersiz olduğunu belirten Eroğlu, "Belediyelerde, sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaları yürütecek yeterli sayıda veteriner hekim bulunmuyor. Bu konuda da ciddi bir eksiklik var" dedi.

Son olarak, veteriner hekimlerin eğitim ve istihdam sorunlarına da değinen Eroğlu, "Veteriner hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, daha çağdaş bir veteriner hekimliği uygulamasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Gelişen hayvancılık sektörü için ileri veteriner hekimlik uygulamaları şart" diyerek, bu konuda atılacak adımların önemini vurguladı.

Eroğlu, Dünya Veteriner Hekimleri Günü dolayısıyla tüm veteriner hekimlere teşekkür ederek, meslektaşlarının bu özel gününü kutladı.