AKP'li sosyal medya fenomeni Furkan Bölükbaşı'nın arama geçmişi, büyük bir tartışmaya yol açtı. Bölükbaşı'nın canlı yayın sırasında arama geçmişinde "Türbanlı Simge" adlı cinsel içerikli film aramasının yer aldığı ortaya çıktı. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Bölükbaşı, platform X'te (eski adıyla Twitter) gündem oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyatları'nda Çin'i yenerek çeyrek finale yükselmesi büyük bir coşkuyla karşılanırken, bu başarı kısa sürede gölgelenmiş durumda. Sosyal medya fenomeni Furkan Bölükbaşı, bu önemli başarıyı kutlarken milli voleybolcu Ebrar Karakurt hakkında yaptığı saygısız ve aşağılayıcı yorumlarla tepkilere neden oldu.

Son olarak, Bölükbaşı'nın canlı yayın sırasında ortaya çıkan internet arama geçmişi büyük ilgi gördü. Arama geçmişinde "Türbanlı Simge" adlı cinsel içerikli bir film aramasının bulunduğu görüldü. Bu olayın ardından Furkan Bölükbaşı'ndan bir açıklama geldi.

Bölükbaşı, yaşanan gelişmelerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bu tür ucuz oyunlara başvurulması gerçekten şaşırtıcı. Hayatımda böyle bir içerikle hiç ilgilenmedim. Yayın yaptığımız bilgisayarı yeni aldık ve bir haftadır sadece yayınlar için kullanıyoruz. Ancak mesleğim gereği pek çok ortak bilgisayarda Google hesabımla oturum açtım. Bu bilgisayarlar benden başkaları tarafından da kullanıldı. Ayrıca bazı web siteleri, özellikle YouTube videolarını indirmenize izin veren siteler, istemediğiniz içerikleri açabiliyor. Muhtemelen bu sebeplerden biri nedeniyle bu arama geçmişimde göründü. Bu tür olaylar herkesin başına gelebilir, ancak sanki büyük bir açık bulunmuş gibi saldırılarda bulunmak yanlış. Bu tür numaralara boyun eğmem. Beni tanıyanlar, bu konularla ilgili kimseye kötü bir söz söylemediğimi bilir. Bu tür içeriklerle ilgilenenlerin, daha önemli konulara odaklanmasını öneririm."

Bu açıklama, Furkan Bölükbaşı'nın konuyla ilgili verdiği yanıtı ve tartışmaların kapsamını aydınlatıyor.