Tuba Büyüküstün kimdir? Netflix'in popüler dizisi Zeytin Ağacı'nın ikinci sezon galasında yaşanan gergin anlar, Tuba Büyüküstün'ün kim olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin ilgisini çekti. Peki, Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve Erzurum kökenli bir aileye sahiptir. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul Özel Doğuş Okulları'nda tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünde eğitim aldı. Üniversite yıllarında reklam filmlerinde rol alarak televizyon dünyasına adım atan Büyüküstün, ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun desteğiyle oyunculuk kariyerine başladı.

Tuba Büyüküstün'ün televizyon kariyeri 2003 yılında Aydın Bulut'un yönettiği "Sultan Makamı" adlı dizinin son bölümlerinde yer alarak başladı. 2004 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği ve Türkiye'nin 1980 öncesi dönemine farklı bakış açıları sunan Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakaladı.

Tuba Büyüküstün, 28 Temmuz 2011 tarihinde Paris'te oyuncu Onur Saylak ile evlendi. Çift, 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızları Toprak ve Maya'yı dünyaya getirdi. Ancak, bu mutlu birliktelik 5 Haziran 2017'de sona erdi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELERDİR?

Tuba Büyüküstün Filmleri

Tuba Büyüküstün'ün film kariyeri şu yapımlardan oluşmaktadır:

2005 - Babam ve Oğlum - Aysun

2006 - Sınav - Zeynep Erez

2010 - Yüreğine Sor - Esma

2015 - Orman - Zeynep

2014 - Rüzgarın Hatıraları - Zepur

2016 - Dar Elbise - Helin (Başrol Oyuncusu)

2016 - İstanbul Kırmızısı - Neval

2017 - Daha - Şirin

Tuba Büyüküstün Dizileri

Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı diziler şunlardır:

2003 - Sultan Makamı - Nesrin

2004 - Çemberimde Gül Oya - Zarife

2005-2007 - Ihlamurlar Altında - Filiz Tekiner

2007-2009 - Asi - Asi (Asiye Kozcuoğlu)

2009 - Beni w Benak - Kendisi

2010-2011 - Gönülçelen - Hasret

2013 - 20 Dakika - Melek Halaskar

2014-2015 - Kara Para Aşk - Elif Denize

2016-2017 - Cesur ve Güzel - Sühan Korludağ

2020 - Rise of Empires: Ottoman - Mara Hatun

2020 - Menajerimi Ara - Kendisi

2021 - Sefirin Kızı - Mavi Çınar Efeoğlu

2022 - Zeytin Ağacı - Ada