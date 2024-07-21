Tuba Büyüküstün kimdir? Netflix'in popüler dizisi Zeytin Ağacı'nın ikinci sezon galasında yaşanan gergin anlar, Tuba Büyüküstün'ün kim olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin ilgisini çekti. Peki, Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve Erzurum kökenli bir aileye sahiptir. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul Özel Doğuş Okulları'nda tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünde eğitim aldı. Üniversite yıllarında reklam filmlerinde rol alarak televizyon dünyasına adım atan Büyüküstün, ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun desteğiyle oyunculuk kariyerine başladı.
Tuba Büyüküstün'ün televizyon kariyeri 2003 yılında Aydın Bulut'un yönettiği "Sultan Makamı" adlı dizinin son bölümlerinde yer alarak başladı. 2004 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği ve Türkiye'nin 1980 öncesi dönemine farklı bakış açıları sunan Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakaladı.
Tuba Büyüküstün, 28 Temmuz 2011 tarihinde Paris'te oyuncu Onur Saylak ile evlendi. Çift, 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızları Toprak ve Maya'yı dünyaya getirdi. Ancak, bu mutlu birliktelik 5 Haziran 2017'de sona erdi.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELERDİR?
Tuba Büyüküstün Filmleri
Tuba Büyüküstün'ün film kariyeri şu yapımlardan oluşmaktadır:
2005 - Babam ve Oğlum - Aysun
2006 - Sınav - Zeynep Erez
2010 - Yüreğine Sor - Esma
2015 - Orman - Zeynep
2014 - Rüzgarın Hatıraları - Zepur
2016 - Dar Elbise - Helin (Başrol Oyuncusu)
2016 - İstanbul Kırmızısı - Neval
2017 - Daha - Şirin
Tuba Büyüküstün Dizileri
Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı diziler şunlardır:
2003 - Sultan Makamı - Nesrin
2004 - Çemberimde Gül Oya - Zarife
2005-2007 - Ihlamurlar Altında - Filiz Tekiner
2007-2009 - Asi - Asi (Asiye Kozcuoğlu)
2009 - Beni w Benak - Kendisi
2010-2011 - Gönülçelen - Hasret
2013 - 20 Dakika - Melek Halaskar
2014-2015 - Kara Para Aşk - Elif Denize
2016-2017 - Cesur ve Güzel - Sühan Korludağ
2020 - Rise of Empires: Ottoman - Mara Hatun
2020 - Menajerimi Ara - Kendisi
2021 - Sefirin Kızı - Mavi Çınar Efeoğlu
2022 - Zeytin Ağacı - Ada