30 Mayıs 2024 Perşembe günü birçok popüler uygulamada peş peşe sorunlar yaşandı. Kullanıcılar, erişim ve kullanım problemleri nedeniyle detayları araştırmaya başladı. Bu sorunlardan etkilenen uygulamalardan biri de Trendyol Yemek oldu. Peki, Trendyol Yemek çöktü mü ve neden sipariş verilemiyor?

TRENDYOL YEMEK SİPARİŞ SORUNU: NELER OLUYOR?

30 Mayıs’ta meydana gelen internet sorunları birçok kullanıcıyı etkiledi. WhatsApp Web ve Trendyol Yemek de bu sorunlardan etkilenen uygulamalar arasında yer aldı. Trendyol Yemek üzerinden sipariş vermek isteyen kullanıcılar iki farklı hata ile karşılaştı:

Restoranlar Kapalı Görünüyor: Bazı kullanıcılarda tüm restoranlar kapalı konumda görünüyor.

Sepete Yemek Eklenemiyor: Bazı kullanıcılarda ise restoranlar açık görünmesine rağmen sepete yemek eklenemiyor.

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin bir bilgilendirme mesajı geldi. Uygulamadaki problemin genel internetle alakalı olduğu tahmin ediliyor. Sorunun giderilmesinin ardından Trendyol Yemek dahil tüm uygulamaların normale dönmesi bekleniyor. Trendyol'dan yapılan bilgilendirme ise şu şekilde: "Genel internet altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle bazı kullanıcılarımız uygulamamıza erişimde problem yaşamaktadır. Teknik ekiplerimiz sorunun çözümü için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

TRENDYOL YEMEK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Şu an için net bir zaman verilmemekle birlikte, Trendyol Yemek'in ve diğer etkilenen uygulamaların kısa sürede normale dönmesi bekleniyor. Kullanıcılar, uygulamayı güncelleyerek veya bir süre sonra tekrar deneyerek sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirler.