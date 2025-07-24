Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 23 Temmuz 2025’te çıkan orman yangını, yalnızca doğaya değil insan hayatına da büyük zarar verdi. Yangına müdahale eden ekipte yer alan orman işçisi Tolunay Kocaman, alevler arasında kalarak hayatını kaybeden 10 kişiden biri oldu.

14 Temmuz’da nikâh masasına oturduğu ve yeni başladığı görevine henüz alışmadan şehit olduğu öğrenilen Tolunay Kocaman’ın hayat hikâyesi, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Balayından dönüp mesaisine başlayan genç işçinin vefatı, yangının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tolunay Kocaman Kimdir, Nerelidir?

Tolunay Kocaman, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi’nde yaşıyordu. Ailesiyle birlikte mütevazı bir yaşam süren Kocaman, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde işçi olarak görev yapmaya başlamıştı. Çevresinde sevilen, çalışkan ve fedakâr biri olarak tanınan Tolunay, mesleğini büyük bir özveriyle yerine getiriyordu. Genç yaşta hayata veda eden Kocaman, görev başında hayatını kaybederek tüm ülkenin yüreğine dokundu.

Daha Yeni Evlenmişti

Tolunay Kocaman’ın yaşı hakkında net bir bilgi paylaşılmasa da, genç yaşta olduğu ve kısa süre önce dünya evine girdiği biliniyor. 14 Temmuz 2025’te evlenen Tolunay, balayından döndükten yalnızca birkaç gün sonra göreve başlamıştı. Henüz yeni bir hayata adım atan çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Nikâh törenine Seyitgazi Belediye Başkanı da katılmış, köydeki herkes bu evliliğe büyük sevinçle ortak olmuştu. Ancak çıkan yangında Tolunay’ın yaşamını yitirmesi, yakın çevresi için tarifsiz bir acıya dönüştü.

Neden Hayatını Kaybetti

23 Temmuz 2025’te Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipte yer alan Tolunay Kocaman, alev kapanına yakalanarak hayatını kaybetti. Yangında toplam 10 kişi yaşamını yitirdi; bunlardan 5’i orman işçisi, 5’i ise gönüllü arama kurtarma görevlisiydi. Tolunay Kocaman’ın da aralarında bulunduğu orman işçileri, yoğun duman ve sıcak hava koşullarına rağmen görevlerini yerine getirmek için mücadele ederken hayatını kaybetti. Tolunay’ın ölümü, orman işçilerinin karşılaştığı tehlikeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Kahramanlığı Unutulmayacak

Tolunay Kocaman, görev aşkıyla hareket eden ve ülkesine hizmet etmekten onur duyan bir orman işçisiydi. Evliliğinin hemen ardından görevinin başına dönen ve hayatını kaybeden Kocaman’ın adı, görev şehitleri arasında anılacak. Onun fedakârlığı, orman yangınlarında hayatını riske atan binlerce çalışana bir saygı duruşu niteliğinde. Köy halkı, Tolunay’ı “kahraman” olarak nitelendiriyor ve anısını yaşatmak için çeşitli girişimlerde bulunmayı planlıyor.

Tolunay Kocaman’ın hayatı, kısa ama anlamlı bir mücadeleye tanıklık etti. Genç yaşta görev uğruna yaşamını yitiren Tolunay’ı rahmetle anıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Lütfen bu anlamlı haberi paylaşarak kahramanlarımızın unutulmamasına katkı sağlayın.