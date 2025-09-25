Anıl Altan ile Pelin Akil 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanıştıktan sonra 2016 yılında dünya evine girmişti.

Evliliklerini 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina ile neşelendiren çiftten kötü haber geldi. Boşandıklarını açıkladılar. Ayrılığın ardından Anıl Altan, Tilbe Çakır isimli tasarımcı ile bir eğlence mekanında görüldü.

Tilbe Çakır Kimdir?

Tilbe Çakır'ın tasarımcı olduğu biliniyor. Moda dünyasının yakından tanıdığı isim Tilbe Çakır'ın kim olduğuna dair çok fazla detay bilinmiyor. Tilbe Çakır'ın 30'lu yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.