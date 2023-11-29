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Yozgat Şehir Hastanesi Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Hastane Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, hastane yönetimi ve tıbbi sekreterler katıldı.

Hastane Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan Yozgat Şehir Hastanesinde hizmet veren tıbbi sekreterlerin ‘29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü’ dolayısıyla yapmış olduğu konuşmada, “Hastanemizde özveri ile çalışan sizlerin gününü kutluyorum. Tıbbi sekreterlerimizin birçoğunun hastanemize başlamasından uzun bir süre geçmesine rağmen, hastanemize sağladığı uyum ve katkı beklentilerden daha da yüksek olmuştur. Sizler hastanemizin yüzüsünüz. Buraya gelen hastalarımızın çeşitli sağlık sorunları oluyor, bu nedenle onlara gösterilecek anlayış ve sabır çok önemli. Sizler her durumda soğukkanlılığını koruyan, hastalarımıza ilgi ve şefkatiyle destek olan, bu yönüyle kutsal bir görevi yapan arkadaşlarımızsınız. Hizmet sektörünün zor alanlarından birini yapıyorsunuz ancak hastalara karşı gösterdiğiniz anlayış ve sevgi, beraberinde çok takdir edilmenizi ve saygı görmenizi sağlıyor. Bizler de sizi çok önemsiyor, çok takdir ediyoruz. Bu özel gününüzü kutluyor, ailenizle ve sevdiklerinizle ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Hastanede yapılan kutlamada kendileri için hazırlanan pastayı alkışlarla kesen tıbbi sekreterler, ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.