Yaptığı ev ziyaretleri ile sık sık gündeme gelen Testo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız Ömer Aslana sorduğu gerçekten Konyalı mısın sorusuna, Konyalı John Wick Ömer Aslan’ın aslen Konyalıyım fakat bana 50 kişi sordu bana Testo Taylan Ankaralı mı İstanbullu mu bizde merak ediyoruz aslında sorusu üzerine Testo Taylan, ikisi de değil Yozgatlıyım dedi.

İstanbullu veya Ankaralı olmadığını belirten Testo Taylan İstanbullu diye bir şey olmadığını Ankara’da oturduğunu fakat Ankaralı da olmadığını Yozgatlı olduğunu söyledi.

Testo Taylan Doğma Büyüme İzmirli Ama Yozgatlı

Orta öğretimine İzmir Fen Lisesi’nde başlayan Testo Taylan, 2015 yılında liseyi bitirmiştir. Ardından ise Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. Ancak kendini geliştirmekten vazgeçmeyen ünlü isim, halen eğitimine devam etmektedir. ODTÜ bilgisayar mühendisliği öğrenciliğine halen devam eden Testo Taylan çektiği videoda aslen Yozgatlı olduğunu söylemiştir.