Geçmişte Survivor'a damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda, sadece yarışmacıların başarı kriterleri finale gitmelerini sağlayacak. Peki, 2 Haziran Pazar Survivor'da kim elendi? İşte detaylar...

SURVİVOR ALL STAR KİM ELENDİ?

Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor, All Star sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam yaşanacak düello heyecanıyla birlikte adaya veda eden isim belli olacak. SMS oylamasının kaldırıldığı bu özel sezonda, sadece performanslarına göre değerlendirilen yarışmacılar finale doğru ilerliyor. 2 Haziran Survivor'da kim elendi? İşte detaylar...

SURVİVOR DÜELLOYU KİM KAZANDI? KİM ELENDİ?

Survivor 2024 All Star yarışmasında Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle yeni bölüm 2 Haziran Pazar günü yayınlanıyor. Bu özel gecede oynanacak düello sonunda adaya veda eden isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR 2024'ÜN HEYECAN DOLU ALL STAR SEZONU

Survivor All Star sezonu, rekabetin en üst düzeye çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu sezon, yarışmacıların fiziksel ve mental dayanıklılıklarını test eden zorlu parkurlarla dolu. Düelloların ve eleme gecelerinin yaşandığı bu sezonda, her yarışmacı finale ulaşmak için tüm gücünü ortaya koyuyor.

SURVİVOR DÜELLO SONUÇLARI VE ELEME GECESİ

Survivor All Star'da bu akşam gerçekleşecek düelloda, yarışmacılar hem bireysel hem de takım olarak en iyi performanslarını sergileyecek. Başarı kriterlerinin belirleyici olduğu bu sezonda, hangi ismin adaya veda edeceği merakla bekleniyor.