Survivor All Star şampiyonu Ogeday Girişken'in hayatı ekran başındakilerin dikkatini çekti. Bu sezon parkurlarda gösterdiği mücadeleler ile rakiplerini eleyerek şampiyon olan Survivor Ogeday, dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamlamıştı. 2017 yılında da şampiyonluk kupasının sahibi olan Survivor Ogeday bu sezonda da iddiası ile dikkatleri üzerine topladı. Peki, Survivor şampiyonu Ogeday kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor Ogeday'ın hayatı ve biyografisi.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken, 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına doğduğu şehirde başlayan Girişken, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.

Sporcu kimliği ile sıkça gündeme gelen Ogeday Girişken, Fenerbahçe’nin lisanslı kürekçisi olarak on yıl boyunca takımda yer aldı. Kürek sporunda elde ettiği başarılarla adını duyuran Girişken, 2017 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmada, hem karakteri hem de parkurlardaki üstün performansıyla öne çıkarak o sezonun şampiyonu oldu. Aynı yıl, Litvanya'da düzenlenen U-23 Kürek Şampiyonası'nda dünya çapında sekizinci sırayı elde etti.

Girişken'in başarıları sadece sporla sınırlı kalmadı. 2018 yılında, "Bir Litre Gözyaşı" dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk kariyerine adım attı. 2019 yılında ise "Savaşçı" dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022 yılında, Survivor 2022: All Star yarışmasında bir kez daha mücadele etti.

Ogeday Girişken, 2024 Survivor All Star finalinde bir kez daha üstün performans sergileyerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Hem sporculuk hem de oyunculuk kariyerinde adından sıkça söz ettiren Ogeday Girişken, başarılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Ogeday Girişken Survivor All Star 2024 sezonunda adını altın harflerle yazdırmış ve Survivor All Star 2024 sezonunda şampiyon olmuştur.