Usta oyuncunun hayatı, sanat ve tarihin kesiştiği özel bir yolculuk olarak dikkat çekmektedir. İşte Suna Selen’in hayatına dair tüm ayrıntılar…

1 Temmuz 1939 tarihinde İstanbul’da doğan Suna Selen, tiyatro ve sinema dünyasında 60 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren deneyimli bir sanatçıdır.

2025 itibarıyla 86 yaşında olan Selen, bugüne kadar 100’ü aşkın film, dizi ve tiyatro eserinde rol almıştır.

Son olarak Sahipsizler dizisinde canlandırdığı Kevi Ana karakteriyle ekranlara dönmüş, enerjisi ve oyunculuk gücüyle izleyicilerden tam not almıştır. İleri yaşına rağmen aktif olarak projelerde yer alması, sanat tutkusunun hiç azalmadığını göstermektedir.

Köklü Bir Aileden Geliyorlar

İstanbul doğumlu olan Selen, kökeni Osmanlı dönemine uzanan köklü bir aileye mensuptur. Babası avukat Hüsamettin Selen, annesi ise Nimet Selen’dir. Nimet Hanım, Osmanlı devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa’nın torunu, ünlü yazar Fatma Aliye Hanım’ın ise kızıdır.

Suna Selen lise eğitimini Beşiktaş Atatürk Lisesi’nde tamamlamış, ardından Beşiktaş Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim görmüştür.

Bir süre hukuk eğitimi aldıktan sonra bu alanı bırakarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne geçmiş ve sanat yolculuğunu bu şekilde sürdürmüştür.

Üç Evlilik, Sanat Dolu Bir Yaşam

Suna Selen hayatı boyunca üç kez evlenmiştir.

İlk evliliğini 1957 yılında ressam Cem Kabaağaç ile yapmış, bu evlilik 1960’ta son bulmuştur.

1965’te efsane oyuncu Münir Özkul ile dünyaevine giren Selen, 1974 yılında bu evliliğini sonlandırmıştır.

Üçüncü evliliğini ise 1975’te oyun yazarı Güner Sümer ile gerçekleştirmiş, 1977’de eşinin vefatıyla bu birliktelik sona ermiştir.

Selen’in evlilikleri, dönemin sanat çevresinin önemli isimleriyle kesişen bir hayat hikâyesine ışık tutmaktadır.

Suna Selen’in Çocukları

Ünlü sanatçının üç çocuğu bulunmaktadır.

İlk evliliğinden Simkurt Kabaağaç adında bir oğlu, ikinci evliliğinden 1966 doğumlu Güner Özkul adında bir kızı vardır. Güner Özkul, mankenlik ve sunuculuk alanlarında tanınan bir isimdir.

Üçüncü evliliğinden dünyaya gelen Sinan Sümer ise 1975 doğumlu olup, annesi gibi oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.

Selen’in çocukları, sanatla iç içe bir aile geleneğini devam ettirmektedir.

Tiyatrodan Sinemaya Uzanan Bir Kariyer

Suna Selen, tiyatroya 1959-1960 sezonunda sahnelenen “Şafakta Gelen Kadın” adlı oyunla adım attı.

Alber Husson’un “Gökteki Kaldırımlar” adlı komedisiyle adını duyurdu. Sinemadaki ilk önemli çıkışını ise 1966 yapımı “Bir Millet Uyanıyor” filmiyle yaptı.

1971’de “Pamuk Prenses ve 7 Cüceler” filmindeki cadı rolüyle 8. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü kazandı.

1979 yapımı Yusuf ile Kenan ve 1981 tarihli At filmlerindeki performansları büyük beğeni topladı.

1992’de Piano Piano Bacaksız ve Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri filmlerindeki Füruzan karakteriyle bir kez daha ödül aldı.

2003’te Gönderilmemiş Mektuplar filmindeki Elmas rolüyle 22. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünün sahibi oldu.

Yer Aldığı Bazı Film Ve Diziler

Suna Selen; Zincirbozan, Uzaklarda Arama, New York’ta Beş Minare, Ara, Bulutları Beklerken, Şahmaran, Su Da Yanar, Senede Bir Gün, Mucize 2: Aşk ve Vezir Parmağı gibi birçok filmde rol aldı.

Televizyonda ise Kızım, Üç Kuruş, Gülümse Kaderine, Tozkoparan İskender, Hayat Devam Ediyor ve Zümrüt dizileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Usta Oyuncu Hala Sahnede

2025 itibarıyla 86 yaşında olan Suna Selen, sanat hayatına hız kesmeden devam ediyor. Usta oyuncu, son olarak Sahipsizler dizisinde canlandırdığı Kevi Ana karakteriyle bir kez daha ekranlarda yer aldı ve sanat yolculuğunu büyük bir tutkuyla sürdürmeye devam ediyor.