Suavi Kimdir?

Gerçek adı Mehmet Suavi Saygan olan Suavi, 26 Ağustos 1950'de Kırıkkale'de doğdu. Türk müzisyen ve şarkı yazarı olan Suavi, müzik kariyerine Kırıkkale'de "Meçhullar" adlı müzik grubuyla başladı. Eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü'nde tamamlayan Suavi, üniversite yıllarında hem grup olarak hem de solo performanslarla müzik çalışmalarına devam etti. Kendi şarkılarını yazmaya bu dönemde başladı ve özellikle özgün müzik tarzıyla tanındı.

Suavi Alevi Mi?

Suavi'nin Alevi inancına sahip olduğu biliniyor. Sanatçının şarkılarında toplumsal adalet, eşitlik ve özgürlük gibi temalar sıkça yer alır. Bu değerler, Alevilik inancının temel öğretileriyle de örtüşmektedir. Ayrıca, Suavi'nin Kürt siyasetine destek verdiği bilinmekle birlikte, kendisi Kürt kökenli değildir.

Mehmet Suavi Saygan (Suavi) Nereli?

Mehmet Suavi Saygan, Kırıkkale'de doğmuş ve müzik çalışmalarına burada başlamıştır. Kariyerinin ilk dönemlerinde Kırıkkale'de müzik yapmış, ardından Türkiye'nin farklı yerlerinde kariyerini sürdürmüştür.

Suavi Kaç Yaşında?

26 Ağustos 1950 doğumlu olan Suavi, 2024 yılı itibariyle 74 yaşındadır ve Başak burcudur.

Suavi’nin Hayatı ve Kariyeri

Suavi, müzik kariyerine çocukluk yıllarında kurduğu "Meçhullar" adlı müzik grubuyla başladı. Daha sonra "7.65" adında bir başka grup kurarak müzikal yolculuğunu sürdürdü. Ankara'da üniversite eğitimi sırasında çeşitli gece kulüplerinde çalışarak hem şarkı söyledi hem de enstrüman çaldı. Bu dönemde müzikten kazanç sağlayarak öğrenci hayatının gerektirdiği maddi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar boyunca çeşitli orkestralarda bateri ve gitar çalarak solistlik yaptı. Suavi, 1991 yılında Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nda "Yıllar Sonra" adlı şarkısıyla ikincilik kazandı. Bu başarı, Suavi’nin müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

1994 yılında TRT'nin düzenlediği Altın Anten Yarışması'nda "Yalıçapkını" adlı şarkısıyla birinci oldu ve Kazakistan'da düzenlenen Asya'nın Sesi (Voice Of Asia) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Burada "Grand Prix" ödülüne layık görüldü. 1997 yılında Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda "De Lan" adlı şarkısıyla profesyonel kategoride en iyi besteci ve en iyi profesyonel yorumcu ödüllerini kazandı.

Suavi'nin Albümleri

Suavi, kariyeri boyunca birçok albüm çıkarmış ve önemli şairlerin şiirlerini besteleyerek müzikle birleştirmiştir. İşte Suavi'nin albümleri:

1991: Deli Gönlüm

1992: Yıllar Sonra / Aydın Mısın?

1995: Yalıçapkını

1999: Tükenme

2002: Çığlık Çığlığa

2011: Hasret Türküsü

2011: Gül'le Diken Arasında

2015: Drama Köprüsü

Suavi, sanatıyla olduğu kadar siyasi duruşuyla da tanınan bir sanatçı olarak Türk müzik tarihinde önemli bir yere sahiptir.