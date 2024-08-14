Starbucks, son dönemde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle artan protestolar ve boykot çağrılarıyla zor bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntılı dönemde, Starbucks CEO'su Laxman Narasimhan, görevinden ayrıldığını duyurdu. Peki, Laxman Narasimhan kimdir ve neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

LAXMAN NARASİMHAN KİMDİR?

Laxman Narasimhan, 15 Mayıs 1967'de Hindistan'ın Pune kentinde doğmuş ve kariyerinde önemli başarılar elde etmiş Hint asıllı Amerikalı bir iş yöneticisidir. Pune Mühendislik Koleji'nden makine mühendisliği diploması, Pennsylvania Üniversitesi Lauder Enstitüsü'nden Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı ve Wharton Okulu'ndan Finans MBA'sı alarak eğitim hayatını tamamladı.

Kariyerine McKinsey & Company'de 19 yıl boyunca devam eden Narasimhan, daha sonra PepsiCo'da baş ticari sorumlu olarak görev aldı. Eylül 2019'da Reckitt Benckiser'ın CEO'su oldu ve şirketin dönüşümünü hedefleyen önemli stratejiler geliştirdi. Ancak, Eylül 2022'de kişisel nedenlerle bu görevinden ayrıldı.

Aynı yıl Starbucks tarafından CEO olarak duyurulan Narasimhan, Mart 2022'de istifa eden Kevin Johnson'ın yerine geçerek göreve başladı. Starbucks'a katılmadan önce altı ay boyunca barista eğitimi aldı ve şirketin iç işleyişini yakından gözlemledi. Ancak, son dönemdeki protestolar ve şirketin karşılaştığı finansal zorluklar nedeniyle Ağustos 2024'te görevinden ayrıldı. Yerine Chipotle CEO'su Brian Niccol'un getirileceği açıklandı.

LAXMAN NARASİMHAN KAÇ YAŞINDA?

15 Mayıs 1967 doğumlu olan Laxman Narasimhan, 57 yaşındadır.

LAXMAN NARASİMHAN NERELİ?

Laxman Narasimhan, Hindistan'ın Pune kentinde doğmuştur.

LAXMAN NARASİMHAN EVLİ Mİ?

Laxman Narasimhan, evli ve iki çocuk babasıdır. Ailesiyle birlikte ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşamaktadır ve altı dil bilmektedir.

STARBUCKS TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ KİMDİR?

Starbucks Türkiye'nin mevcut genel müdürü hakkında bilgi paylaşılmamıştır. Ancak, Laxman Narasimhan'ın Starbucks'taki görev süresi boyunca 30'dan fazla mağazayı ziyaret ederek operasyonları yakından incelediği ve barista sertifikası aldığı bilinmektedir.

LAXMAN NARASİMHAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Starbucks'tan yapılan açıklamada, Laxman Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı duyuruldu. Brian Niccol, şu anda Chipotle'da üst yönetici olarak görev yaparken, Starbucks'ta başkan ve CEO olarak atanacak. Niccol'un yeni görevine 9 Eylül'de başlayacağı belirtilirken, bu tarihe kadar Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri'nin geçici CEO olarak görev yapacağı ifade edildi.