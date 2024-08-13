Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) kararıyla Türkiye'de günlerdir kapalı olan popüler sosyal medya platformu Instagram, yeniden erişime açıldı. 2 Ağustos'ta erişime kapatılan platform, 10 Ağustos'ta taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından kullanıma sunuldu. Ancak bu süreçte dikkat çeken bir olay yaşandı: Sokak röportajı sırasında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Dilruba K.'nın tutuklanması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DİLRUBA K. NEDEN TUTUKLANDI?

Instagram yasağı sonrası yapılan bir sokak röportajında, Dilruba K. isimli genç kadın, sosyal medya üzerinden geçim sağlayan milyonlarca kişiyi etkileyen yasağa karşı sert ifadeler kullandı. Röportajda, "Sosyal medyayı kullanan influencer’lar var. Türkiye’nin hatta dünyanın yüzde 90’ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor. Hiçbir gerekçe sunmadan bir akşam çat diye kapattım, oldu olmaz" şeklinde konuşan Dilruba K.'nın bu sözleri, tartışmalara yol açtı.

Röportajın yayınlanmasının ardından, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dilruba K.'yı "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Dilruba K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Dilruba K.'nın tutuklanması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, ifade özgürlüğü ve sosyal medya yasakları konularında görüşlerini dile getirirken, olayın detayları merak konusu olmaya devam ediyor.