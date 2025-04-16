Özellikle Önder’in damadı Yasin Cem Kandemir’in kim olduğu, mesleği ve kökeni gibi konular merak edilmeye başlandı.

Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde ciddi bir kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, sağlık durumunun yakından takip edildiği ve gerekli bilgilendirmelerin sürdürüleceği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından, Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir ve eşi Yasin Cem Kandemir’in yaşamına ilişkin detaylar gündeme geldi.

CEREN ÖNDER KANDEMİR KİMDİR?

1992 doğumlu olan Ceren Önder Kandemir, Sırrı Süreyya Önder’in kızıdır. 2015 yılında Emre Abay ile evlenen Ceren Önder, bu evliliğini sonlandırdıktan sonra Yasin Cem Kandemir ile ikinci evliliğini yaptı. Yazarlıkla ilgilenen Ceren Önder Kandemir, kamuoyundan uzak ve göz önünde olmayan bir yaşam sürmektedir.

YASİN CEM KANDEMİR HAKKINDA BİLİNENLER

Ceren Önder Kandemir ile evli olan Yasin Cem Kandemir hakkında kamuoyuna yansıyan bilgi oldukça sınırlıdır. Medya ve sosyal mecralarda hakkında doğrulanmış bir mesleki geçmiş veya ayrıntılı kişisel bilgi yer almamaktadır. Hakkında çıkan haberlerde, iş dünyasında ya da siyasi alanda bilinen bir figür olmadığı, özel yaşamını da basından uzak tuttuğu ifade edilmektedir.

Yasin Cem Kandemir’in nereli olduğu, hangi alanda çalıştığı veya eğitim geçmişine dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu yönüyle, Sırrı Süreyya Önder’in damadı olmasına karşın, kamuoyunda daha önce pek tanınmayan bir isim olarak dikkat çekmektedir.

MEDYA GÖRÜNÜRLÜĞÜ NEDEN SINIRLI?

Kandemir çiftinin medyada sınırlı yer alması, Türkiye’de birçok siyasi figürün aile bireylerinin kamuoyundan uzak kalma tercihiyle örtüşmektedir. Ne Ceren Önder Kandemir ne de Yasin Cem Kandemir’in aktif bir siyasi ya da sanatsal rolü bulunmamaktadır. Bu durum, aile bireylerinin kendi özel hayatlarını kamusal alandan ayırma yönündeki bilinçli tercihleriyle açıklanabilir.