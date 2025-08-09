Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 31 Temmuz gecesi, boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Eren Somun tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Sinem Topaloğlu’nun yaşamı ve cinayete giden süreçte yaşananlar ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Topaloğlu’nun avukatı Ozan Karagöz, hazırladığı raporu kamuoyuna sundu.

Raporda, evlilik öncesinde iki kez lösemi tedavisi gören Sinem Topaloğlu’nun evlilik sonrasında eşinden sistematik şiddet ve kötü muamele gördüğü belirtildi. Denizcilik sektöründe çalışan Topaloğlu’nun her gemi seferinden dönüşte eşi ile tartışmalar yaşadığı, hakaret ve tehditlere maruz kaldığı ifade edildi.

Şiddet Ailesine De Yöneldi

Rapor, Ali Eren Somun’un yalnızca Sinem Topaloğlu’na değil, anneannesi ve dedesine de saldırılarda bulunduğunu kaydetti. Yaşanan şiddet olaylarının ardından Topaloğlu’nun Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü’ne başvurduğu ancak polislerin şikayetleri tam olarak kayda almadığı ve sadece uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

Koruma Talepleri Karşılık Bulmadı

Sinem Topaloğlu’nun defalarca ölüm tehdidi aldığına dikkat çekilen raporda, bir keresinde eşinin balkon camından eve girdiği iddiasıyla elektronik kelepçe talebinde bulunulduğu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı bilgisi verildi. Bu süreçte evin yakınında geçici önlem olarak bekçi görevlendirildiği, cinayetin işlendiği gece saat 22.45’te ise bekçinin silahla yaralandığı kaydedildi.

Eksik Önlemler Cinayete Zemin Hazırladı

Avukat Karagöz, Sinem Topaloğlu’nun yardım taleplerine rağmen yeterli koruma tedbirlerinin alınmadığını, yaşanan ihmallerin cinayete zemin hazırladığını vurguladı. Trabzon kamuoyunda geniş yankı bulan olayda, Topaloğlu’nun hayatını kaybetmesi ardından yaşanan süreç dikkat çekiyor.