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Öğrenciler ve sınav adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile gelecek yılın sınav tarihlerine ilişkin bekledikleri bilgilere kavuştular.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu kritik sınav, binlerce öğrencinin üniversiteye giriş için ter dökeceği önemli bir aşama olacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ise farklı oturumlarıyla temmuz ve ağustos aylarında düzenlenecek. Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da yapılacakken, Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta sınav adaylarıyla buluşacak.

KPSS'nin diğer oturumları da unutulmadı. KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı ise 22 Eylül'de gerçekleşecek.

2024 yılında akademik veya kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyenler için bu sınav tarihleri oldukça önemli. Sınavlara hazırlık sürecine başlayan adaylar, bu tarihleri göz önünde bulundurarak planlarını yapmaya başlayabilirler.