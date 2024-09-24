Sosyal medyanın son günlerde en çok konuştuğu isimlerden biri olan Mark Başoğlu, iş dünyasında başarılarıyla adından söz ettiren genç bir girişimci. İstanbul'da nikah masasına oturduğu Sima Tarkan ile birlikte sosyal medyada büyük ilgi gören Başoğlu, İtalya'da gerçekleştirilen düğünleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Peki, Mark Başoğlu kimdir? İş dünyasında hangi pozisyonlarda yer almaktadır? İşte detaylar...

EĞİTİM VE KARİYER YOLCULUĞU

Mark Başoğlu, iş dünyasında genç yaşta adım atan bir girişimci olarak tanınıyor. 2012-2016 yılları arasında Northeastern University’de İşletme ve Yönetim Ekonomisi eğitimi alarak kariyerine sağlam bir temel oluşturdu. Eğitim hayatına Saint Benoit Fransız Lisesi’nde Fransızca eğitimi alarak başlayan Başoğlu, aldığı uluslararası eğitimle iş dünyasında öne çıktı.

EDUREY VE VESKİM KİMYA'DAKİ LİDERLİK ROLÜ

Kariyerine çeşitli sektörlerde yatırımcı ve yönetici olarak devam eden Mark Başoğlu, şu anda Edurey Eğitim, Danışmanlık, Bilişim ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.’de yatırımcı pozisyonunda bulunuyor. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan bu şirketteki yatırımlarıyla dikkat çeken Başoğlu, iş dünyasında yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor.

Ayrıca, Başoğlu Veskim Kimya adlı kimya firmasında Yönetici Ortak (Managing Partner) olarak görev yapıyor. Sektördeki yenilikçi projeleri ve büyüme stratejileriyle öne çıkan Veskim Kimya, Başoğlu'nun liderliğinde önemli bir ivme kazandı.

KARİYERİNDE DİĞER DENEYİMLER

Başoğlu'nun kariyeri, yalnızca eğitim ve yöneticilikle sınırlı değil. Garanti Yatırım ve Londra merkezli finans şirketi GKFX’te staj yaparak finans dünyasında da deneyim kazandı. Aynı zamanda Yenibirlider Derneği'nde aktif rol alarak genç girişimcileri destekleyen projelerde yer aldı. Bu organizasyon, Başoğlu’nun genç liderlerin yetişmesine katkı sunduğu önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor.