Sibel Suiçmez, 1964’te Ankara’da doğdu.

Aslen Trabzonlu olan Suiçmez’in Ailesinin kökeni Trabzon’a uzanıyor.

İlkokulu, ortaokul ve liseyi Trabzon’da tamamladı.

1980’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve 1984’te mezun oldu. Lisansüstü eğitim için İngiltere’ye giderek Brighton Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde kadın-erkek eşitliği üzerine doktora geçişli yüksek lisans yaptı.

1994 yılında İngiltere'den Trabzon'a döndükten sonra serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

İyi derecede İngilizce bilen Suiçmez, Trabzonspor’un eski başkanı Ahmet Celal Ataman’ın kızı.

Trabzon’da büyüyen Suiçmez, genç yaşta toplumsal meselelere ilgi duydu ve bu, kariyerine yön verdi.

2016 yılında yapılan Trabzon Barosu seçimlerinde Trabzon Barosu'nun ilk kadın baro başkanı olarak seçildi.

2022 yılında Trabzon CHP üyesi oldu.