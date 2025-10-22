SkyTurk kanalında Nihat Genç ile yaptığı söyleşi programı ile tanınmıştır. Serdar Akinan, 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tatar kökenlidir. 1987 yılında Milliyet Gazetesi'nde gece servisinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1992 yılında Televizyon muhabirliğine adım atarak televizyonculuğa başladı. Mehmet Ali Birand ve ekibinin hazırladığı haber programı 32. Gün'ün görsel yönetmenliği yaptı. 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı. Daha sonra ABD'ye gitti. ABD'de haber kanalı kurduktan sonra Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak Number One TV'nin başında görev aldı.

Haber kanalları CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün kuruluş kadrosunda bulundu. SKY Türk adlı haber kanalında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Skytürk adlı T.V. kanalında, 2007-2008 yılları arasında Nihat Genç ile beraber Ne Var Ne Yok adlı söyleşi programı sundu.

Çeşitli Gazetelerde Görevler Aldı

"Aynı Allah'ın Evlatları Değiliz" adlı köşe yazı dizisini yazdı. Serdar Akinan, aynı zamanda Akşam gazetesinde köşe yazarıydı. Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını olumsuz değerlendirince gazeteden kovuldu. İşten çıkarıldıktan sonra Vagus.tv adında bir haber portalı olan internet sitesi açtı. 26 Ocak 2014 tarihinde Vagus.tv TİB tarafından kapatıldı ve 12 gün boyunca kapalı kaldı.

Serdar Akinan ve kardeşi Serhat Akinan ile beraber İskeleye beş dakikalık yürüme mesafesinde, Büyükada’da “Akasya” adında bir restoran açtı.

6 Şubat 2018 tarihinden itibaren Serdar Akinan, gazeteci Adnan Bulut'la birlikte Cem TV ekranlarında “Şimdi Gerçekler” adlı programı sunmaya başladı.

Youtube’da Söyleşiler Yapıyor

2023 Nisan ayında, bir YouTube söyleşisinde yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu dava süreci, Akinan'ın kariyerinde tartışmalı bir döneme işaret etti. Gözaltı işlemi sonrasında denetimli serbestlikle serbest bırakıldı.

Serdar Akinan Kitapları

2006 - Neo-Takiye

2007 - Kan Uykusu

2008 - Soğuk Barış

2008 - Kan Uykusu Kınalı Türkü

2013 - Sahi Beni Neden Almadılar?

2014 - İştar'ın Kızları

2017 - Buzdağı - Nazilerden “FETÖ”ye Siyasal İslamcıların Tarihi

2019 - Mazbata - Türkiye’yi Sarsan 84 Günün Bilinmeyen Hikayesi