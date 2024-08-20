Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin 8 Mart 2023'teki seçimlerinde 28 yıllık mevcut başkanı geride bırakarak dikkatleri üzerine çeken Sencer Solakoğlu, tarım ve hayvancılık sektöründeki etkili rolüyle tanınan bir isim. Peki, Sencer Solakoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Sencer Solakoğlu'nun yaşamı ve başarıları hakkında merak edilenler…

SENCER SOLAKOĞLU’NUN KÖKENİ VE EĞİTİM HAYATI

1974 yılında Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Sencer Solakoğlu, ilkokul eğitimine İsviçre’de başlamış, ardından Amerika'da lisans ve yüksek lisans yaparak eğitim hayatını tamamlamıştır. Bu uluslararası eğitim geçmişi, onun sektördeki başarısının temel taşlarını oluşturmuştur.

FEYZ ÇİFTLİĞİ VE İŞ HAYATI

2009 yılında ailesiyle birlikte FeyzSüt adlı şirketi kuran Solakoğlu, Bursa'nın Karacabey ilçesinde Feyz Çiftliği'ni kurmuştur. Çiftlik, çiğ süt, dana sucuk, frankfurter sosis ve barbekü sosis üretimi yaparak sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Feyz Çiftliği, Bursa'nın ilk “Hastalıktan Ari” ve “AB normlarında üretim yapan” çiftliği olma özelliğini taşımaktadır. Solakoğlu ailesi, çiftliği kaliteli ve sürdürülebilir bir işletme olarak yönetmektedir; Solakoğlu, çiftliğin operasyonel yönetiminden sorumlu olup, finansal yönetim ise Ayça Solakoğlu tarafından yürütülmektedir.

TÜSEDAD VE BURSA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Sencer Solakoğlu, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) yönetim kurulu başkanı olarak tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmelere yön vermektedir. “Bu ülke tarımsal üretim sayesinde yeniden küllerinden doğacak” sloganıyla Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği seçimlerine girerek, 8 Mart 2023 tarihinde başkanlık görevini üstlenmiştir.

SOSYAL MEDYA VE KAMUOYU İLE İLİŞKİLER

Sencer Solakoğlu, sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanarak çiftçilere bilgilendirici içerikler sunmakta ve tarım sektörüne dair görüş ve önerilerini paylaşmaktadır. "Feyz Al" adlı programında tarım ve hayvancılıkla ilgili teknik bilgileri kamuoyuyla paylaşan Solakoğlu, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekmektedir.

ELEŞTİRİLER VE KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Solakoğlu, Türkiye’deki tarım ve hayvancılık politikalarının yetersiz olduğunu sıkça dile getirmiştir. Bu eleştirileri nedeniyle, Bekir Pakdemirli’nin Bakanlığı döneminde bazı desteklerden mahrum bırakılmak istenmiştir.