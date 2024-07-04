Semih Yalçın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 24. Dönem Gaziantep, 25-26. Dönem İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir.

26 Mart 1958 tarihinde Sivas'ın Gemerek ilçesinde doğan Yalçın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Gaziantep Mühendislik Fakültesi'nde eğitim almış ve Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Akademik kariyerine Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak başlayan Yalçın, dekan yardımcılığı, eğitim bilimleri enstitüsü müdürlüğü ve fen edebiyat fakültesi tarih bölüm başkanlığı gibi çeşitli görevler üstlenmiştir. Ayrıca 1999-2001 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapmıştır.

Siyasi kariyerinde Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) merkez yönetim kurulu üyeliği yapmış ve 2010'da parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcılığına atanmıştır.

Daha sonra teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve medya tanıtım ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Yalçın, 16 kitap, 49 makale, 9 tebliğ ve çok sayıda köşe yazısı kaleme almıştır.