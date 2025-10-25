İzmir'in Foça ilçesindeki sel felaketinde otomobiliyle sürüklenen kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu kimdir?

Bülent Kaptanoğlu, 1955 İzmir doğumlu.

Kaptanoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Emekli bankacı olan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun bölgeye mantar toplamak için gittiydi.

Sular yükselince yardım istemek için son olarak kızıyla telefon görüşmesi yaptığı oraya çıktı.

Ardından otomobiliyle birlikte sel sularına kapılarak kaybolduğu öğrenildi.

Son Durum Ne?

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu'ndan (70) acı haber geldi.

Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu.

Kaptanoğlu'nun cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sudan çıkarıldı.