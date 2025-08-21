MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “dava arkadaşım” dediği Selahattin Yılmaz, son dönemde Türkiye gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında 15 Ağustos 2025’te gözaltına alınan Yılmaz, 18 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özellikle “Aziz İhsan Aktaş’a suikast planı” iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İş dünyasında enerji, inşaat ve akaryakıt sektörlerinde faaliyet gösteren Yılmaz’ın kim olduğu, siyasi bağlantıları ve hakkındaki suçlamalar merak ediliyor.

Selahattin Yılmaz Kimdir?

1977 doğumlu olan Selahattin Yılmaz, Hatay’ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. 48 yaşındaki Yılmaz, iş dünyasında enerji, inşaat ve akaryakıt sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanı olarak tanınıyor. Yıllar boyunca Ankara ve İstanbul merkezli ticari faaliyetler yürüten Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’ye yakınlığıyla da biliniyor. Bahçeli, kendisini “ülküdaşım ve dava arkadaşım” sözleriyle tanımlayarak sahip çıkmıştı.

Neden Tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Yılmaz, 15 Ağustos 2025’te gözaltına alındı. 18 Ağustos’ta ise “tehdit”, “suç işleme amacıyla örgüt kurma” ve “yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama” suçlamalarıyla tutuklandı. En dikkat çeken iddia ise, İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast planı oldu. Bu iddia üzerine yürütülen operasyonlarda Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Polis İfadesi Ortaya Çıktı

Yılmaz, polis sorgusunda Aktaş’ı tanımadığını, kendisine karşı düşmanlık beslemediğini ve aksine “devlete faydalı bir insan” olarak gördüğünü ifade etti. “Onunla tanışmak isterim, saygı duyuyorum” sözleriyle suçlamaları reddetti. Evinde bulunan telefonların şifrelerini hatırlamadığını öne sürerek bazı dijital materyallere erişilemediğini belirtti. Ayrıca “Opet Aziz İhsan Aktaş” yazışmasının, bölgede ilgilendiği bir akaryakıt istasyonu satışına dair yanlış anlama olduğunu savundu.

Bahçeli’nin Tepkisi Ve Mektup

CHP lideri Özgür Özel’in “kiralık katil ve suikastçı” sözleri üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli sert tepki göstererek, “Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil ya da hain değildir” dedi. Cezaevinden gazeteci İsmail Saymaz’a mektup gönderen Yılmaz ise tutuklamayı “alçak bir tezgah” olarak nitelendirdi ve CHP’yi suçladı. Bu açıklamalar, siyasi gerilimi daha da artırdı.