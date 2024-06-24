Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Seçil Erzan ve Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek aynı koğuşta kalma taleplerini iletti. Bu talep kabul edilince, Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi, müvekkilinin Dilan Polat ile birlikte kalmaktan memnun olduğunu belirtti. Aybirdi, “Birlikte sohbet ediyor ve dertleşiyorlar. Aynı koğuşta kalmaları her iki taraf için de oldukça faydalı oldu” dedi.

Eski bir banka müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim'in de bulunduğu spor camiasından ünlü isimleri dolandırdığı iddiasıyla 14 aydır Silivri Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Tek kişilik hücrede kalmak istemeyen Erzan, daha önce dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle aynı koğuşta kalıyordu. Ancak, Nihal Candan’ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi ve Bahar Candan ile yaşanan tartışmalar sonucunda koğuşlar ayrıldı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise kara para aklama, yasadışı bahis, suç örgütü kurma ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla 7 aydır tutuklu bulunuyor. Psikolojik sorunlar yaşayan Polat, önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi, ardından Silivri’ye dönerek kız kardeşi Sıla Doğu ile aynı koğuşta kaldı. Ancak, Sıla Doğu’nun tahliye edilmesiyle Polat yalnız kaldı.

SEÇİL ERZAN VE DİLAN POLAT'IN BİRLİKTE KALMA TALEBİ

Seçil Erzan ve Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek birlikte kalma isteklerini dile getirdiler. Cezaevi yönetimi, bu talebi kabul ederek ikiliyi aynı koğuşa yerleştirdi. Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Müvekkilim ile Dilan Polat, bayram tatilinden önce, yaklaşık bir haftadır aynı koğuşta kalıyorlar. Müvekkilim, Dilan Polat ile aynı odada kalmaktan hoşnut. Morali gayet iyi ve aralarında herhangi bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

HAVA ALMAK İÇİN AYNI AVLUYA ÇIKIYORLAR

Seçil Erzan ve Dilan Polat, koğuşları yan yana olan mahkumlardı. Hava almak için çıktıkları avluda ve aileleriyle görüş günlerinde birbirlerini selamlıyorlardı. Her ikisi de yalnız kalmak istemedikleri için cezaevi yönetimine birlikte aynı koğuşta kalmak istediklerini dilekçe ile bildirdiler. Cezaevi yönetimi, Seçil Erzan ve Dilan Polat'ın talebini kabul ederek ikisini aynı koğuşa yerleştirdi.